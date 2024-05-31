لطيفة: إليسا أول من عزاني في والدتي ولا تحاولوا الإيقاع بيننا

تحدثت الفنانة التونسية لطيفة عن علاقتها بالفنانة اللبنانية إليسا وقالت إن علاقتهما ممتازة.

وأضافت لطيفة خلال لقاء مع كاميرا برنامج “عرب وود”: أنا أحب إليسا وشخصيتها وصراحتها، وأدعمها في كل الأوقات، وهي أول من عزتني في وفاة والدتي، فلا تحاولوا الإيقاع بيننا.

وانتهت لطيفة مؤخرا من تسجيل وتصوير كافة أغاني ألبومها الجديد “مفيش ممنوع”، والذي يحتوي على 10 أغان.

ويضم الألبوم الجديد أغنية باللهجة التونسية و9 أغاني باللهجة المصرية، وتستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة، ويحمل الألبوم العديد من المفاجآت لجمهور لطيفة المتشوق لها بعد فترة من الغياب.

بوابة فيتو