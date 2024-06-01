بدأت صباح اليوم بمجمع كليات الطب والعلوم الصحية بجامعة كردفان بولاية شمال كردفان امتحانات البدائل لطلاب الدفعة [18] الفصل الدراسي الثالث وامتحانات الملاحق لطلاب الدفعة [16] الفصل الدراسى السادس بكلية الصحة العامة وصحة البيئة. وأوضحت الدكتورة كبرى على ابراهيم حماد عميد الكلية أن نسبة حضور الطلاب للإمتحانات بلغت (٧٥%) مشيرة إلى استئناف الدراسة لبقية الدفعات بالكلية بصورة متتابعة عن طريق الدراسة بالحضور و عبر الوسائط بالتنسيق مع الجهات المختصة بناءا على رغبة الطلاب فى مواصلة الدراسة. وأبانت كبرى أن الجامعة تهدف إلى الإسراع فى تخريج الطلاب لمعاونة الكوادر الصحية بالولاية فى تخفيف آثار الحرب بمراكز الإيواء وحلحلة المشاكل الصحية المصاحبة بالمعسكرات إضافة إلى حل مشكلة تراكم الدفعات بالكلية. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر بداية إمتحانات البدائل لطلاب كلية الصحة العامة وصحة البيئة بجامعة كردفان بنسبة حضور ٧٥٪ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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