ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا

حصد ريال مدريد الإسباني، لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة 15 في تاريخه، بعد الفوز 2-0 على بوروسيا دورتموند، مساء السبت، على ملعب ويمبلي.

وسجل هدفي ريال مدريد، داني كارفاخال وفينيسيوس جونيور في الدقيقتين 74 و83. وبذلك يقتل ريال مدريد، حلم دورتموند، الذي كان يطمح لحصد اللقب، للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة 1997.وبدأت المباراة بضغط من ريال مدريد، بتصويبة قوية من فيدي فالفيردي لاعب وسط الميرنجي، لكن الكرة مرت أعلى مرمى دورتموند في الدقيقة 11.

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