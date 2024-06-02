وزير الصحة الإتحادي يلتقي مدير عام منظمة الصحة العالمية بجنيف و يناقشان التحديات الصحية بالسودان

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية د.تيدروس ادهانوم دعمه اللامحدود لوزارة الصحة الإتحادية، موجهاً طاقمه من المساعدين، لوضع الترتيبات اللازمة التي من شأنها مساعدة الوزارة في أداء عملها، كما أكد على أن المنظمة من خلال مكتبها بالسودان ستعمل بكامل قوتها وبتنسيق تام مع حكومة السودان، مشيراً إلى أن المنظمة تحترم سيادة السودان.
وقال وزير الصحة الإتحادي المكلف د.هيثم محمد إبراهيم في تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع مدير منظمة الصحة العالمية د. تادروس ادهانوم ومعاونيه وبحضور مدير الصحة الدولية بالوزارة د. الاء الطيب مدثر، والمندوب الدائم لبعثة السودان بجنيف، السفيرحسن حامد، أن الاجتماع تناول قضايا أساسية من أهمها قضية فتح المسارات لتوفير العلاج والإمداد الدوائي لكل ولايات البلاد بما فيها إقليم دارفور و كردفان وتم اطلاع مدير المنظمة ما تم من ترتيبات من قبل حكومة السودان خاصة في مسألة تسهيل الإجراءات وتسهيل دخول الإمدادات والمساعدات عبر الخطوط وفتح المعابر خاصة معبري الطينة من تشاد والرنك من جنوب السودان.
واضاف ابلغنا المدير بأنه توجد صعوبة في إيصال الدعم في المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع خاصة في ولايات دارفور وكردفان والاعتداء عليها في الطرق السفرية وتابع بالقول أن الاجتماع تناول مسألة النداء الذي أطلقته الوزارة بإعادة إعمار المستشفيات التي دمرتها الحرب وزيادة الدعم المخصص للسودان بجانب تحريك الموارد الإقليمية والعالمية حتى تتم معالجة قضايا الصحة بالبلاد، خاصة في محوري الطواريء الصحية ومكافحة الاوبئة وأن البلاد مقبلة على فصل الخريف وأن كل الأولويات والاحتياجات الأساسية ستوجه لهذا الباب،وزاد بالقول أن الاجتماع تناول محور تأمين الإمداد الدوائي والأدوية المنقذة للحياة للسودان في المرحلة المقبلة.
وأشار د هيثم الى ان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أمن على دور المنظمة من خلال مكتبها في السودان للعمل بكامل طاقمه، والتنسيق مع حكومة السودان واحترام سيادته. وشكر الوزير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لتوقيعه على عدد من الاتفاقيات الخاصة بدعم السودان، على رأسها الاتفاقية الأخيرة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم مراكز الكلى بالسودان، كما سجل صوت شكر له على دعمه للسودان في المحافل الدولية وذكره الدائم لاحتياجاته للخدمات الصحية والإنسانية كما رحب د. تدروس بالدعوة التي تم تقديمها له لزيارة السودان والوقوف على الأوضاع الصحية كرسالة للعالم لتسليط الضوء على ما يحتاجه من دعم وسند في الصحة.
سونا
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الإتحادي يلتقي مدير عام منظمة الصحة العالمية بجنيف و يناقشان التحديات الصحية بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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