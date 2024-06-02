جراهام يدلي بإفادات مهمة حول مخرجات إجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب بالمنامة

وصل إلى مدينة بورتسودان اليوم وزير الثقافة والإعلام الدكتور جراهام عبد القادر بعد مشاركته، في إجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته ٥٤ بالعاصمة البحرينية المنامة.

وصرح السيد الوزير لوكالة السودان للانباء لدى وصوله مطار بورتسودان، بأن مخرجات اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب أكدت على أهمية تعزيز ووضع جدول زمني لتنفيذ مخرجات القمة العربية رقم ٣٣ بالمنامة وخاصة التأكيد على سيادة واستقلالية القرار السوداني ورفض القمة والجامعة العربية ومجلس وزراء الإعلام العرب دعم المليشيات في الدول العربية.

وتابع وزير الثقافة والإعلام ان مخرجات اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب اكدت أيضا على أهمية التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة.

واعتبر د.جراهام مخرجات اجتماعات الدورة ٥٤ لمجلس وزراء الإعلام العرب بالمهمة والقوية وقال إن مشاركة السودان في أعمال الدورة كانت أكثر أهمية وايجابية وتأتي في توقيت حساس حيث دعت الاجتماعات كل وسائل الإعلام لإدانة الانتهاكات بحق المواطن.

وأشار الوزير إلى أن خطاب السودان للاجتماعات تضمن شكر وتقدير لكل الدول التي وقفت وساندت السودان في هذه الظروف الاستثنائية وعكست بالارقام حجم الانتهاكات والدمار والتخريب الذي قامت به المليشيا المتمردة.

وأوضح السيد الوزير أن وزراء الإعلام العرب تناولوا في اجتماع المنامة القضية الفلسطينية ومسألة التضامن العربي، والهوية العربية.

وجدد المؤتمر أهمية تضامن وسائل الإعلام في عكس الصورة المناسبة و الحقيقية للمواطن العربي والافريقي.

الى ذلك أكد د. جراهام بأنه أجرى لقاءات مع عدد من وزراء الإعلام العرب المشاركين في المؤتمر كل على حده واطلعهم على الاوضاع في السودان وحجم التخريب الذي قامت به مليشيا الدعم السريع المتمردة بالنسبة للبنية التحتية وللمؤسسات الإعلامية والخدمية والاقتصادية.

وشملت اللقاءات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، الذى أكد حرصهم على التعاون مع السودان.

كما شملت اللقاءات وزير الإعلام في مملكة البحرين رمزان النعيمي الذي أكد أنهم سياخذون المعلومات عن الانتهكات في السودان على محمل الجد.

وذكر وزير الثقافة والإعلام بان لقائه بنظيره الكويتي عبد الرحمن المطيري كان مهما حيث تطرق إلى الانتهاكات والاضرار التى لحقت بالسودان إلى جانب دعوة المهتمين في مختلف المجالات لابراز صورة السودان من جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والتفكير في إعادة الاعمار.

وذكر أن اللقاءات شملت ايضا وزير الإعلام القطري الذي أناب عنه د. عبد الرحمن ناصر العبيدان رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي بالجامعة العربية وكان لقاءا ايجابيا لابراز الحقائق وتوضيحها، مبينا أن اللقاءات شملت وزير الإعلام العراقي علي المؤيد.