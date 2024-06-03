القوة المشتركة تكشف تفاصيل معركة “حامي الوطيس”

أعلنت القوة المشتركة، عن تحقيق انتصارات كبيرة بالأمس وصباح اليوم الاثنين، على المحور الشمالي في قاعدة عسكرية لمليشيات الجنجويد تسمى بئر مرقي و تعتبر محطة عسكرة جوية وقاعدة لقوات الدعم السريع وايضاً في منطقة وادي أنبار والزُرق الذي يعتبر مخزّن استراتيجي للدعم اللوجستي.

وقالت في بيان إنها استطاعت كسر شوكة الجنجويد وأذيالهم في معركة حامية الوطيس تقدم فيها القوات المشتركة من عدة محاور، وعبّر تكتيك مُحكم واستراتيجية هجومية منقطعة النظير عبر نجاعة وفاعلية وضعتها قيادة القوات المشتركة وعبر مقاربة عسكرية دفاعية تم تدمير عدد مقدر من سيارات الجنجويد ذات الدفع الرباعي، والاستيلاء على عدد منها بكامل عدتها وعناصرها الذين بدأ في وجوههم علامات الانكسار والهزيمة.

وقالت إن القوات المشتركة التي تقاتل من اجل الكرامة والعرض والأرض والشرف لن ولن تتوانى لحظة واحدة في الدفاع عن النفس وعن البلاد وحدودها وأمنها وسلامتها.

واطمانت الشعب السوداني بأنها لن تدخر جهدا في الاستبسال وبشرف حتى نقضي على آخر جنجويدي مدفوع الثمن سنقاتلهم في اي مكان وسيكون الضرب بالحديد والنار ويكون السودان غالي من الاوباش المجرمين حتى يسلم كل السودان من شرهم.

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