بي بي تتحالف مع مصدر "حسن علام للمرافق" وإنفينيتي باور لبحث سبل تنمية الهيدروجين الأخضر فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - - التحالف الجديد يوقع اتفاق إطاري مع الحكومة المصرية

انضمت شركة بي بي لتحالف شركات مصدر، حسن علام للمرافق، وانفينيتي باور لبحث سبل تنمية مشاريع الهيدروجين الأخضر في مصر، وذلك عبر انضمامها لقائمة الموقعين على اتفاقية التنمية المشتركة بين أطراف التحالف.

ستقوم بي بي بموجب هذه الاتفاقية بدور المطور والمشغل الرئيسي للمشروع نيابةً عن التحالف، حيث سيعمل الشركاء على دمج مشروعات الهيدروجين الأخضر الخاصة بهم في مصر في مشروع واحد واسع النطاق ومتعدد المراحل لتنمية الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مع التركيز على الصادرات.

وقَع التحالف اتفاق إطاري مع الحكومة المصرية للبدء في تنفيذ مجموعة من الدراسات والأنشطة لتقييم الجدوى الفنية والمالية للمشروع.

وجاء توقيع الإتفاقية على هامش مؤتمر مصر-الإتحاد الأوروبي للإستثمار، وشهد التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما قام بالتوقيع من جانب الشركات كلاً من نادر زكى الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة بي بي، وأندرياس بيرينجر مدير تطوير الأعمال التجارية للهيدروجين الأخضر في مصدر، وكريم حفظي الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة حسن علام للمرافق، ومحمد منصور رئيس مجلس إدارة إنفينيتي باور.

وصرح نادر زكي، الرئيس الإقليمي لبي بي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدنا أن يتزامن التوقيع على تلك الاتفاقية مع احتفالنا بمرور 60 عاماً على وجودنا في مصر مما يعكس بوضوح التزامنا المستمر نحو التوسع في أنشطتنا داخل البلاد."

"على مدار العقود الماضية، كانت بي بي دائماً إحدى المورّدين الرئيسيين لتلبية الطلب المتنامي للطاقة في مصر كما حرصت الشركة أيضاً على دعم جهود الدولة تجاه مستقبل طاقة أكثر استدامة. تعد الخبرات المتنوعة في مجال الطاقة لهذا التحالف فرصة عظيمة للتعاون على المستوى الإقليمي وكذلك الوصول إلى الأسواق العالمية مما يساهم بشكل أساسي في دعم خطط تحول الطاقة في مصر."

من جهته، قال محمد عبد القادر الرمحي، الرئيس التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في "مصدر": "نرحب بانضمام "بي بي" إلى التحالف ونتطلع الى مواصلة تعزيز علاقتنا الوطيدة مع الشركاء، وذلك في إطار مساعي "مصدر" للمساهمة بدور فاعل في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر العالمي. وتأتي هذه الاتفاقية لتضاف إلى خطط "مصدر" لتطوير مشاريع للهيدروجين الأخضر في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وترسيخ التزام الشركة ودولة الإمارات بدعم مساعي مصر للاستفادة من إمكاناتها الضخمة في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وذلك بالتعاون مع "انفنيتي باور" الرائدة في مجال الطاقة المتجددة على مستوى القارة الأفريقية".

وقال عمرو علام، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة حسن علام القابضة: "إن التعاون مع شركات بي بي، مصدر، وإنفينيتي باور في هذا التحالف يعد خطوة مهمة نحو تعزيز تطوير الهيدروجين الأخضر، وترسيخ مكانة مصر كلاعب رئيسي في هذا القطاع." وأضاف: "إن خبرتنا المحلية والعالمية مجتمعة ستخلق فرصًا اقتصادية وتساهم في تحقيق مستقبل مستدام وصديق للبيئة بمصر، إلى جانب المساهمة في إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيف بصمتها الكربونية بسبب اعتمادها على الوقود الأحفوري على مستوى العالم."

وقال فيليبي أربيلايز، نائب رئيس شركة بي بي للهيدروجين: "يعد الهيدروجين أحد الركائز الرئيسية لاستراتيجية تحول الطاقة لشركة بي بي. تعمل الشركة على تطوير محفظة عالمية متنوعة لتطوير مشاريع الهيدروجين في جميع أنحاء العالم، أنا على ثقة تامة بأن هذه الشراكة ستدعم الجهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز اقليمي للطاقة الخضراء."

وصرح محمد إسماعيل منصور، رئيس مجلس إدارة إنفنيتي باور بقوله: "إنّ التعاون مع شريك جديد يدعم طموح تحالفنا المنفذ للمشروع، ويبرز التزامنا بالشراكات والابتكار لتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة في أفريقيا. وبفضل سجلنا الحافل في تنفيذ مشروعات عملاقة للطاقة المتجددة في مصر وجميع أنحاء أفريقيا، أصبح لدينا الخبرات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع المحوري والمبتكر."

وأضاف المهندس ناير فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي باور: "تدرك إنفنيتي باور ما تتمتع به أفريقيا من موارد هائلة في مجال الطاقة المتجددة، حيث من المنتظر أن يستفيد مركز تصدير الهيدروجين من هذه الموارد، بالإضافة لتحقيقه مجموعة من المزايا البيئية والاقتصادية لمصر والدول الأخرى، نظرًا لأن طاقة الهيدروجين تمثل تكنولوجيا حديثة ولديها إمكانيات هائلة للتوسع. إنّ مركز تصدير الهيدروجين من شأنه دعم الصناعات الخضراء في أفريقيا وغيرها من قارات ودول العالم، بالإضافة لدوره في تعزيز دور مصر الريادي في مجال الطاقة المتجددة."

نبذة عن شركة "بي بي"

تتمتع بي بي بسجل حافل في مصر، يمتد لأكثر من 60 عاما باستثمارات يبلغ مجموعها أكثر من 35 مليار دولار. تنتج بي بي حاليا حوالي 70٪ من الغاز المصري بالتعاون مع شركائنا.

تدير بي بي مشروع تنمية الغاز الرئيسي في غرب دلتا النيل، ويشمل التنمية خمسة حقول غاز عبر مناطق امتياز شمال الإسكندرية وغرب البحر الأبيض المتوسط في المياه العميقة.

اتفقت بي بي وأدنوك مؤخراً على تأسيس شركة مشتركة جديدة بحصة 51% بي بي و49% شركة أدنوك تختص بأنشطة البحث والتنقيب وتنمية حقول الغاز دولياً. وستتميز هذه الشركة بالجمع بين القدرات الفنية وسجل الإنجازات للشركتين بهدف تنمية مجموعة حقول عالمية للغاز الطبيعي ذات قدرة تنافسية عالية. وفى اطار هذه الاتفاقية، ستساهم بي بي بحصتها في ثلاث امتيازات للتنمية وكذلك اتفاقيات للاستكشاف في مصر، بينما ستقوم أدنوك بمساهمة نقدية متناسبة يمكن استثمارها في فرص نمو وتوسع مستقبلية.

تمتلك بي بي حصة قدرها 33٪ في الشركة المتحدة لمشتقات الغاز وهي مصنع للغاز الطبيعي المسال، حيث تستخرج غاز البترول المسال والبروبان بالشراكة مع إيني/إيوك وجاسكو (الشركة المصرية الرئيسية لتوزيع الغاز).

كما أن لبي بي حصة تبلغ 40٪ في شركة الغاز الطبيعي للسيارات – كارجاس التي تأسست في1995، لتصبح أول شركة في إفريقيا والشرق الأوسط لتسويق الغاز الطبيعي كوقود بديل للمركبات.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.bp.com

نبذة عن "مصدر"

تعد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم ورائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، حيث تعمل على تطوير ونشر تقنيات طاقتي الشمس والرياح والطاقة الحرارية الأرضية ونظم بطاريات تخزين الطاقة وتقنيات الهيدروجين الأخضر، لتسهم في تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة ودعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف الحياد المناخي. تأسست "مصدر" في عام 2006، وتطور وتستثمر في مجموعة واسعة من المشاريع التي تنتشر في أكثر من 40 دولة حول العالم، حيث يتجاوز إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريع الشركة الـ 20 جيجاواط، لتوفر بذلك طاقة نظيفة وبتكلفة مناسبة لمختلف دول العالم بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

شركة "مصدر" مملوكة من قبل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، وتستهدف "مصدر" تعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.

لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.masdar.ae

نبذة عن "إنفنيتي باور"

«إنفنيتي باور»، أكبر شركة أفريقية للطاقة المتجددة. ثمرة الشراكة بين إنفنيتي المصرية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" تستهدف مشاريع توليد الطاقة في أفريقيا من خلال مصادر وتكنولوجيا الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. فضلاً عن عمليات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه بالطاقة الكهربائية وتطوير التكنولوجيا المكمَلة لتعزيز ازدهار هذه القطاعات، مثل تخزين البطاريات، وتطوير شبكات الربط والتوزيع. وبالتالي، الاستجابة إلى تحديات إمدادات الطاقة وانعدام أمنها في جميع أنحاء القارة الأفريقية. كما تعتزم الشركة تحقيق إنتاجية تبلغ 10 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

تهدف إنفنيتي باور إلى تقوية نفوذها من خلال السجل الحافل لشركائها المؤسسين إنفنيتي المصرية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" في مجال تطوير وتشغيل أصول الطاقة المتجددة. ولديها حاليًا محفظة تشغيلية ضخمة وقدرة إنتاجية تصل إلى أكثر من 1.3 جيجاواط في توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مستوى البنية التحتية في مصر وجنوب أفريقيا والسنغال، وهو ما يعادل خفض الانبعاثات الكربونية الى اكثر من 3 ملايين طن سنويًا من خلال الاعتماد على أساليب توليد الطاقة التقليدية.

تتعهد إنفنيتي باور بإنارة القارة ودعم استدامة الطاقة المتجددة في جميع أرجاء أفريقيا. فضلاً عن منح فرص عمل لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقق التنمية الاجتماعية وضمان الحماية البيئية في المجتمعات المحلية.

للمزيد من المعلومات حول «إنفنيتي باور» ومحفظة مشاريع الشركة في قطاع الطاقة المتجددة يرجى زيارة www.weareinfinitypower.com

نبذة عن شركة "حسن علام" للمرافق

تعد شركة حسن علام للمرافق ذراع الاستثمار والتطوير لمجموعة حسن علام القابضة. حيث تستهدف الشركة مشروعات الطاقة الخضراء وتلبية الطلب المتزايد على خدمات البنية التحتية في مصر والمنطقة. تأسست الشركة عام 2017، وتركز استثماراتها وجهودها على البنية التحتية المستدامة، خاصةً في مجالات الطاقة المتجددة، والمياه، واللوجستيات، والنقل، والبنية التحتية الاجتماعية.