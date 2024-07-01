شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتراجع ويقرر رحيل بيريرا نهاية أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع مجلس إدارة اتحاد الكرة ، برئاسة جمال علام، عن قراره السابق بتجديد عقد البرتغالى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام واستقر المجلس على رحيل الخواجة بنهاية عقده فى أغسطس المقبل.

جاء تراجع اتحاد الكرة بعد الأزمات التحكيمية التي تفجرت مؤخرا، وشكوى عدد كبير من الأندية ضد الحكام بجانب قرار بيريرا بتعيين الحكمين أحمد الغندور ومحمود البنا لإدراة مباريات بدورى الترقى عقب أزمة مباراة الزمالك والمصرى بالدورى الممتاز، وهو ما أدى لاشتعال الأزمة وانسحاب الزمالك من مباراة القمة أمام الأهلى.



وكان عدد من الحكام، وعلى رأسهم الحكم الدولى محمود عاشور، قد طالبوا اتحاد الكرة برحيل فيتور بيريرا بداعى عدم تقديم أي جديد للتحكيم المصرى طوال الفترة الماضية، معتبرين استمراره إهدارا للمال العام.



وكلف مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعد عقد اجتماعه مع فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بمقر اتحاد الكرة، بمراجعة كل المواقف التحكيمية التي أثارت جدلاً خلال الفترة الماضية والتي وردت بها شكاوى من الأندية بالتحقيق فيها وتقديم تقرير بتوصيات اللجنة حيال هذه المواقف والتي على ضوئها سيتخذ مجلس الإدارة قراره في هذا الشأن.



ويجهز بيريرا رداً على شكوى الزمالك ، وكذلك جميع شكاوى الأندية ضد الحكام، بعد عقد جلسات استماع معهم، ويرى بيريرا أنه لا يوجد دليل قاطع على تخطى الكرة خط المرمى في مباراة الزمالك والمصرى، وبالتالي لا يوجد ما يستدعى معاقبة الحكمين فى المباراة الشهيرة، مؤكدا أن الكرة لم تدخل المرمى بكامل محيطها ولا يوجد أي لقطة تثبت ذلك.