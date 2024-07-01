شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في رد الأهلي.. التفاصيل الكاملة للعرض السعودي لضم كهربا والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس العرض السعودي لمحمود عبد المنعم كهربا مهاجم النادي الأهلي، للرحيل عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي.

وقال شوبير عبر برنامجه "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: كهربا لديه عرض من السعودية ولكن العرض شفوي لم يتم تقديم عرض رسمي للأهلي، رئيس نادي الخلود السعودي حالياً، هو نفسه رئيس نادي اتحاد جدة في الفترة التي تواجد فيها كهربا بالنادي، واللاعب في اهتمامات النادي، وما علمته أن النادي رصد مبلغ للاعب لكن يطلب منه حسم الأمور بنفسه مع الأهلي على أن يتم استعارة كهربا لمدة موسم.

وأضاف شوبير، أن العرض لم يصبح رسمياً لكنه شفوياً ومادياً، والأهلي بحاجة إلى كهربا في الفترة الحالية، والأهلي ليس لديه أي مانع للتفاوض على أي لاعب داخل النادي في حال تلقي عرض بشرط تلقي مبالغ جيدة والأمر ليس سهلاً مثلما يتخيل البعض في موافقة الأهلي على بيع أي لاعب.

وتابع شوبير، أن هناك حالة من الهجوم الشديد بسبب انتقادي لكهربا، كهربا من المقربين لقلبي ولكن الأساس عندي لأي لاعب هو احترام النظام، كهربا لاعب مهم وأفاد الأهلي كثيراً لكن هناك نظام وكهربا كان يجب عليه قراءة المشهد بشكل جيد خاصة بعد رحيل موديست، ووسام أبو علي مهاجم رائع لكن إصاباته كثيرة، وفي لحظة قد يجد كهربا نفسه رقم واحد ويجب أن يفهم اللاعب عقلية مدربه، كولر رجل يعشق النظام.

واختتم: نتيجة تصرف كهربا عقب مباراة الأهلي وفاركو أن كولر استبعده من المباراة والتدريب، وتم توقيع عقوبة عليه، وهذه أهم ميزة في الأهلي النظام، و 'الأهلي معندوش عاطفة ولا عزيز ولا غالي.