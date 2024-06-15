ما تركه المتمرد علي يعقوب في الدنيا.. جهاز إستارلينك.. جهاز تشويش علي الطيران.. جهاز ثريا وآخر مكالمات صادرة.. وكفن.. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما تركه المتمرد علي يعقوب “قائد قوات الجنجويد المهاجمة للفاشر” في الدنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.