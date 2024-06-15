تمكنت شرطة مرور الجزيرة محلية المناقل اكمال عدد من المعاملات المرورية الخاصة برخص القيادة وترخيص المركبات بعد ان توقفت بسبب المليشيا المتمردة لولاية الجزيرة حيث انها تباشر أعمالها المرورية من محلية المناقل. العميد شرطة / بشرى حمزه مدير مرور ولاية الجزيرة اوضح ان العمل المروري بالمحلية يسير بصورة طبيعية بعد توفير كافة معينات العمل الخاصة باستخراج رخص القيادة والفحص الآلى الخاصة بترخيص المركبات ، مشيرا الي انه ومنذ بداية الشهر الجاري تمكنت إدارة مرور محلية المناقل من انجاز وإنهاء عدد (١٢٧) رخص قيادة اضافة الي عدد (١٥٣) رخصة مركبات ، مؤكدا التزام ادارة مرور محلية المناقل بدعم كافة البرامج المرورية خدمة لشركاء الطريق وتقديم المساعدات اللازمة للمواطنين فى جميع المعاملات المرورية توفيرا للوقت والجهد ، مضيفا ان خطة خاصة تم تنفيذها تحت إشراف ضابط الميدان الرائد شرطة / عثمان مصطفى للانتشار المروري لمنسوبي المرور بجانب توزيع الدوريات بالارتكازات والتقاطعات الرئيسة والحاكمة بالمحلية والطرق المؤدية للأسواق منعا للاختناقات والازدحام المروري لتقليل نسب وقوع الحوادث المرورية. المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة مرور محلية المناقل تتمكن من استخراج عدد (٢٨٠) معاملة مرورية خاصة برخص القيادة وترخيص المركبات فى يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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