بعد فشل كل محاولات استنفار مقاتلين إلي صفوفها بدارفور.. وبعد رفض جنودها الخروج من الخرطوم وكردفان والجزيرة الذهاب إلي القتال في الفاشر.. مليشيا التمرد السريع تستدعي جنودها المشاركين ضمن قوات عاصفة الحزم لفك الحصار عن منطقة الزرق بشمال دارفور.. ومصاعب عسكرية ولوجستية تهدد بفشل خطة الاستدعاء..

بعد فشل كل محاولات استنفار مقاتلين إلي صفوفها بدارفور.. وبعد رفض جنودها الخروج من الخرطوم وكردفان والجزيرة الذهاب إلي القتال في الفاشر.. مليشيا التمرد السريع تستدعي جنودها المشاركين ضمن قوات عاصفة الحزم لفك الحصار عن منطقة الزرق بشمال دارفور.. ومصاعب عسكرية ولوجستية تهدد بفشل خطة الاستدعاء..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد