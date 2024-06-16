نجوم إنكلترا يرتدون “خاتم كيم كارداشيان”.. هل يساعدهم في حصد لقب “يورو 2024″؟

ظهر نجوم المنتخب الإنكليزي لكرة القدم وعلى أصابعهم خواتم ذكية يرتديها العديد من المشاهير، أبرزهم نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، في خطوة أثارت تساؤلات عما إذا كانت تساعد في تحسين أداء الفريق في بطولة الأمم الأوروبية التي انطلقت، الجمعة، بألمانيا.

وأشار تقرير لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية، إلى أنه قبل المباراة الافتتاحية للمنتخب الإنكليزي، الأحد، ارتدى نجوم الفريق خواتم صحية ذكية مصنوعة من مادة التيتانيوم.

وخلال تدريب الفريق للمباراة الأولى في البطولة ضد صربيا، شوهد المدير الفني للمنتخب، غاريث ساوثغيت، أيضًا مرتديا نفس الخاتم الذي تنتجه شركة “أورا” (Oura).

وقالت المديرة التجارية للشركة، دورثي كيلروي، لشبكة سكاي نيوز: “نشعر بالفخر حينما نرى هؤلاء الرياضيون البارزين يختارون أورا”.

ويتابع الخاتم جوانب صحية لمرتديه، مثل معدل النوم وضربات القلب ومستويات التوتر وفترات النشاط.

ونقلت الشبكة البريطانية عن خبير الأجهزة الذكية الصحية القابلة للارتداء، جواو بوكاس: “الخاتم حاليا متطور للغاية. يسجل معدل ضربات القلب والتباين في درجة حرارة الجلد ومعدل ضربات القلب أثناء الراحة”.

وتعتبر إنكلترا من المرشحين البارزين للمنافسة على بطولة الأمم الأوروبية “يورو 2024″، وهو اللقب الذي لم يحصده منتخب المملكة من قبل.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن ديف توماس، الذي يعمل مع الرياضيين الأولمبيين والبارالمبيين بمعهد الرياضة بالمملكة المتحدة، قوله إن الأجهزة القابلة للارتداء “تقدم مؤشرات حول ما إذا كان الرياضيون على وشك الإصابة بمشكلة (صحية) ما، أو ما إذا كانوا مجهدين.. يمكن أن يشير للمدربين بأن هناك لاعبين بحاجة إلى الراحة”.

وارتدى عدد من المشاهير مثل كارداشيان والأمير هاري والممثلة الأميركية غوينيث بالترو خواتم “أورا”.

يذكر أن ألمانيا فازت على اسكتلندا في افتتاح البطولة الأوروبية ضمن المجموعة الأولى على ملعب أليانتس أرينا في ميونخ، بخمسة أهداف مقابل هدف.

وتأتي النسخة الحالية من البطولة القارية بعد 3 سنوات من إقامة النسخة السابقة أمام حشود محدودة بسبب جائحة كوفيد-19، التي أجبرت الاتحاد الأوروبي على تأجيل المسابقة من 2020 إلى 2021.

ويشارك 24 منتخباً في المسابقة القارية المرموقة بنسختها الـ17، التي ستقام خلالها 51 مباراة. وسيقام النهائي في 14 يوليو في برلين.

وتُوّج المنتخب الإيطالي بالنسخة الأخيرة على ملعب ويمبلي، وذلك بفوزه على إنكلترا في المواجهة النهائية بركلات الترجيح.

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