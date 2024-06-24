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انطلاق دورة الجوانب القانونية فى أعمال الضبطية القضائية لمأمورى الضبط بالشباب والرياضة

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القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم - أمينة الموجى

الإثنين، 24 يونيو 2024 12:06 م
انطلقت اليوم بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، الدورة التدريبية الأولى لموظفي وزارة الشباب والرياضة الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية، وذلك في موضوع "الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية"، التي تتناول الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون

 

افتتح الدورة المستشار الدكتور رئيس الاستئناف مدير إدارة التحفظ على الأموال، حيث نقل للحضور تحية المستشار النائب العام، مثمنًا التعاون المثمر البناء بين النيابة العامة ووزارة الشباب والرياضة في المجالات ذات الأولويات المشتركة، هذا ويشمل برنامج التدريب موضوعات عدة، أهمها: اختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي، ضوابط تحرير محاضر جمع الاستدلالات، أحوال التلبس بالجريمة، كما يشمل أيضًا تناول أهم أحكام قانون الرياضة، وضوابط التقتيش والرقابة على الهيئات والشبابية، وآليات التكامل والتنسيق مع الجهات المعنية.

 

وذلك تنفيذا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتنسيق والتعاون مع مختلف جهات إنفاذ القانون، ونقل خبرات أعضاء النيابة العامة إليها.

 

زيارة لمقر جامعة مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي (1)
 

دورة الجوانب القانونية

 

زيارة لمقر جامعة مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي (2)
 

دورة الجوانب القانونية

 

زيارة لمقر جامعة مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي (3)
 

دورة الجوانب القانونية

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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