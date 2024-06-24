شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 23 - 6 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 23 - 6 - 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: فوز بيراميدز على المقاولون 3 / 1 ومواصلة التربع على صدارة الدوري وفوز سيراميكا على المصري بهدفين نظيفين والإسماعيلي على مودرن فيوتشر بهدف نظيف، وتمسك مجلس الزمالك بعدم لعب مباراة القمة.

سيراميكا يفوز على المصرى 2 / 0 فى الجولة الـ27 للدورى

فاز فريق سيراميكا على نظيره المصري 2 / 0 في المباراة التي أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري، ليرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 37 في المركز الثامن ويتوقف رصيد المصري عند النقطة 42 في المركز الثالث.

بيراميدز يهزم المقاولون 3-1 ويهيمن على صدارة الدورى.. فيديو

حقق فريق بيراميدز الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة الـ27 من بطولة الدوري، ليستمر قطار الفريق السماوى فى تحقيق الانتصار الـ 12 على التوالي.

الإسماعيلي يكشف تفاصيل إصابة محمد فوزي

كشف الدكتور هشام مصطفى، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي تفاصيل إصابة محمد فوزي، حارس مرمى الفريق، بعد خروجه مصابا من مباراة مودرن فيوتشر.

أحمد سامى يغيب عن بيراميدز فى مواجهة سموحة للإيقاف

يفقد فريق نادي بيراميدز جهود مدافعه أحمد سامي في المباراة المقبلة بالدوري أمام سموحة، وحصل أحمد سامي على بطاقة صفراء ثالثة في لقاء المقاولون العرب بالجولة 27 على استاد الدفاع الجوي، ليتأكد غيابه أمام سموحة.

آخر كلام.. مجلس الزمالك يقرر عدم خوض مباراة القمة ويتجه للتصعيد

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن مجلس الإدارة مازال متمسكًا بقرار عدم خوض أى مباراة من مباريات الدور الثانى لمسابقة الدورى، لحين خوض جميع الفرق مباريات الجولات الأولى.

الزمالك يستأنف تدريباته وجوميز يركز على الجانب البدنى

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم، الأحد، على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بعد حصول اللاعبين على راحة من التدريبات أمس السبت.

الإسماعيلى يهزم مودرن فيوتشر 1 - 0 ويتقدم مركزًا فى جدول الدورى.. فيديو

فاز فريق الإسماعيلى على مودرن فيوتشر بنتيجة 1 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.

اتحاد الكرة يخطر فيفا بانطلاق الموسم المقبل فى سبتمبر ونهايته 15 يونيو 2025

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم إخطارا إلى "فيفا" لإبلاغه بانطلاق الموسم المقبل من مسابقة الدوري المصري فى سبتمبر المقبل، على أن ينتهى الموسم فى 15 يونيو 2025 بحد أقصى.

فحوصات طبية جديدة لحارس الأهلي بسبب كسر عظام الوجه

يخضع مصطفى مخلوف، حارس مرمى النادى الأهلى، لفحوصات طبية جديدة لتحديد برنامجه التأهيلى بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها عقب تعرضه لكسر فى عظام الوجه .