وزير الرياضة يتحرك لحل أزمة الزمالك ورابطة الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن هناك أزمات كثيرة تُحاصر الكرة المصرية في الفترة الأخيرة، منها ملف التحكيم وتنظيم مباريات الدوري المصري، مشيرًا إلى أن الزمالك (ألقى كرسي في الكلوب) وربما لإصلاح الأمور مستقبلًا، مشددا على أن كل فرق الدوري هذا الموسم تضررت من التحكيم.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس عبر قناة etc: "إقامة مباريات الدوري عصرًا ظلم لفرق كثيرة، في ظل الطقس الحالي، ما يحدث عذاب للاعبين والمدربين، توقيت بيان الزمالك غير جيد، لكن هناك تراكمات كثيرة، وكان لابد من اتخاذ قرار مبكر، وليس انتظار لأن يكون رد فعل لنتيجة مباراة".

وأضاف: "الزمالك قام بمطالبات منطقية، لكن هناك أمر لم يكن جيدا وغير منطقي منها طلب الاستعانة بلجنة محايدة، ولا أعرف لماذا لم يلعب الأهلي حتى الآن مع بيراميدز في الدور الأول.. أنا مع قرار مجلس الزمالك بالتصعيد، ولكن كان يجب التريث والهدوء قبل إصدار البيان، وهو يحوي قرارات انفعالية".

وواصل: "سبق وقام وزير الرياضة اشرف صبحي بزيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لحل أحد المشكلات بعد تهديدات بالانسحاب من لقاء الجونة، بينما ثروت سويلم عضو رابطة الأندية يتحدث باسلوب غير لائق عن الزمالك".

وزاد: "لا يوجد دوري في العالم يحدث فيه مثل مصر، وهناك شئ غريب يحدث ايضا في دورة الترقي وفرق تلعب في الدرجة الثالثة من الممكن ان تصعد للدوري الممتاز، ودورة الترقي تقام بدون جماهير وفي غياب العدالة التحكيمية في ظل عدم الاعتماد على تقنية الفيديو".

وأكد: "حتى الآن، الزمالك لن يلعب مباراة القمة، ولكن من الممكن أن يكون هناك تحركات، ويتم مراضاة الزمالك لخوض اللقاء، وهناك تحركات من الوزير اشرف صبحي لحل الازمة خلال الساعات المقبلة".

وأشار إلى أن الزمالك قام بتصعيد 5 او 6 لاعبين لأول مرة من قطاع الناشئين تدربوا مع الفريق، فهل من الممكن خوض القمة باللاعبين الشباب.

وأتم: "الأهلي هو المستفيد الأول من عدم خوض لقاء القمة، وهدية ثمينة للأحمر، وبيراميدز بالتأكيد سيكونوا غاضبين".