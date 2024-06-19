السياحة الخليجية الأعلى في حجوزات الفنادق بالعيد

أكد عدد من مديري القطاع الفندقي في قطر بأن السياحة الخليجية تشكل جزءا كبيرا من معدل حجوزات الفنادق خلال عيد الأضحى المبارك، مبينين ان القطاع الفندقي طرح عددا من الفعاليات والأنشطة الترفيهية الجديدة التي تثري تجربة الضيوف وتلبي متطلباتهم واذواقهم فضلا عن طرح عروض استثنائية ومميزة لغرف الإقامة والمطاعم والأندية الصحية، متوقعين ان تنال هذه العروض المغرية اعجاب واستحسان الزوار كما تساهم في تعزيز مسيرة اعمال الفنادق التشغيلية ورفع سقف الحجوزات، مشيرين الى ان مطاعم الفنادق تقدم تشكيلة وقائمة مأكولات متنوعة تلبي بمكوناتها المختلفة اذواق الضيوف من مختلف الأسواق السياحية العالمية.

يزن عبد اللطيف: فعاليات ترفيهية تعزز تجربة الزوار

قال السيد يزن عبد اللطيف مدير عام فندق مرسى ملاذ كمبينيسكي الدوحة « يعتبر عيد الأضحى المبارك فرصة لاستقبال العديد من الزوار من اهل قطر وزارها حيث يعمل الفندق دائما على توفير أجواء من الرفاهية والفخامة من خلال التنزيل الى ارض الواقع سلسلة من الخدمات والعروض الجديدة التي تثري وتعزز تجربة الزوار، مشيرا الى ان الفندق يشهد اقبالا كبيرا من السياح خلال عيد الأضحى المبارك وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي الامر ادى لرفع سقف حجوزات الفندق بشكل كبير، مبينا في هذا السياق ان السياحة الخليجية تشكل اكثر من 50% من حجوزات الفندق

وقال يزن عبد اللطيف « نقدم لضيوف الفندق الاستمتاع بقضاء اسعد وأجمل الأوقات بصحبة العائلة والأصدقاء مثل البرامج الترفيهية التي تقدم على الشاطئ إضافة الى قائمة المأكولات المتنوعة التي تشهدها مطاعم الفندق، متوقعا ان يستمتع الزوار بالعروض الاستثنائية التي تقدم على المطاعم وغرف الإقامة والمطاعم والنادي الصحي

علي موسى: الدوحة الوجهة الأكثر جاذبية للسياح

قال السيد علي موسى المدير العام المساعد لفندق ذا شيدي كتارا « يشهد الفندق اقبالا متميزا من مختلف الأسواق السياحية وخاصة السياحة الخليجية التي تشكل جزءا مهما من اشغال الفندق مبينا ان الفندق وغيره من منظومة الفنادق المحلية استفاد كثيرا من رزنامة الفعاليات التي تنظمها قطر للسياحة بالتعاون مع شركائها الفاعلين في السوق المحلي، مشيرا الى ان فندق ذا شيدي يقدم جملة من الفعاليات الترفيهية الاستثنائية للأطفال والعائلات سواء بالمطاعم او على الشاطئ خلال طيلة أيام العيد متوقعات ان تنال هذه البرامج الترفيهية اعجابهم.

وقال علي موسى “ لا شك ان العروض الاستثنائية التي تطرحها الفندق تلعب دورا فاعلا في تعزيز مسيرة التدفق السياحي الى الدوحة وفي هذا السياق فان فندق ذا شيدي قد طرح عرضا متميزا ومغريا للاستحواذ على حصة كبيرة من الزوار سواء من اهل قطر او من ضيوفها من الخارج، مبينا في هذا الاطار ان فندق ذا شيدي من منظومة الفندق المحلية التي ذاع صيتها بجودة مكونات خدماتها التي حصدت بمقتضاها سلسلة من الجوائز والشهادات التقديرية العالمية من المؤسسات الدولية المعنية بتقييم الأداء التشغيلي للقطاع الفندقي العالمي موضحا ان الدوحة قد اصحبت حاليا الوجهة الأكثر جاذبية للسياح من مختلف دول العالم نظرا لبنيتها التحتية السياحية الراسخة والفعاليات والبرامج الترفيهية الرياضية والثقافية المتنوعة التي تستقطب بموجبها حصة كبيرة من السوق السياحي العالمي.

علي أحمد: منتجع سميسمة كامل العدد خلال العيد

قال السيد علي أحمد مدير منتجع سميسمة « ان المنتجع بموقعه الاستراتيجي القريب من البحر يفتح ابوابه لاستقبال الزوار من قطر ومن خارجها ويقدم جملة من مكونات الخدمة الراقية التي تلبي رغبات ومتطلبات الضيوف وتعزز من تجربتهم السياحية، مشيرا الى ان المنتجع يشهد معدل حجوزات عالية خلال عيد الأضحى المبارك حيث يشكل الخليجيون نسبة متميزة من معدل هذه الحجوزات متوقعا ان يصبح المنتجع كامل العدد بنسبة اشغال 100% خلال كل ايام العيد.

وقال علي أحمد « لقد تهيأ الشاطئ الخاص بالمنتجع لاستقبال الزوار ولإقامة سلسلة من الفعاليات الترفيهية التي تناسب الأطفال بمختلف فئاتهم العمرية إضافة الى وضع جلسات رائعة على البحر، مبينا ان المنتجع يقدم خدماته للعائلات مع توفير الخصوصية الكاملة لهم متوقعا ان يستمتع ضيوف المنتجع بالبرامج المختلفة وبالتشكيلات المتنوعة من الأطعمة والمأكولات التي يوفرها المنتجع.

الشرق القطرية