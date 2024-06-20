والي جنوب كردفان يشهد توزيع الاضحية المقدمة من الاردن

شهد والي جنوب كردفان محمد إبراهيم عبدالكريم ووزير الصحة والتنمية الاجتماعية جواهر احمد سليمان. ومفوض مفوضية العون الانساني فضل الله عبدالقادر ابوكندى شهدوا ذبيح وتوزيع الاضاحي من دولة مملكة الاردن للفقراء والمساكين والايتام والنازحين بمواقع ايوائهم. وأعرب الوالي عن شكره وتقديره لحكومة وشعب المملكة على هذه المنح القيمة وتسخير اموالهم لفرحة الفقراء والمساكين بولاية جنوب كردفان سائلا الله ان يتقبل الاجر والثواب وان ينفع بها مستحقيها. فيما كشف مفوض مفوضية العون الانساني بولاية جنوب كردفان فضل الله عبدالقادر ابوكندى ان الاضاحي المقدمة من المملكة الاردنية الهاشمية تستهدف عدد(٥٦٦)اسرة لعدد ستة عشرة رأس من الابقار توزع للفقراء والمساكين والنازحين بمواقع ايوائهم بمحليتي كادقلي والدلنج. مجددا شكره وامتنانه للاخوه الأشقاء من الاردن لمشاركتهم فرحة العيد لمواطني مدينة كادقلي. سونا

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