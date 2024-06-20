فريني يكرم قادة مبادرة الصحفيين وأسر الاعلاميين

كرم الأستاذ صديق حسن فريني مدير عام وزارة التنمية الإجتماعية ولاية الخرطوم والوزير المكلف كرم قادة مبادرة مدينة الصحفيين للإعمار والتنمية (مبادرون)وآخرون من أسر الإعلاميين بتقديم فرحة العيد التي تضم عدد ٤٥جوالا من الدقيق زنة ٢٥كيلو لكل فرد،مؤكدا أن هذا غيض من فيض عطائهم الثر ودورهم الكبير مشيدا بالإعلام وتوجيه الرسالة الإعلامية لنصرة الوطن والقوات المسلحة والقوات النظامية والمقاومة الشعبية وشحذ الهمم والطاقات ضد المليشيا المتمردة. من جانبه شكر الأستاذ أحمد شيخ نور الدين أحد أعضاء مبادرون وزارة التنمية الإجتماعية ولاية الخرطوم والسيد الوزير بتقديم الدعم كخطوة اولي إذ كان نصيب أعضاء المبادرة ٢٢جوالا مشيرا إلي أنها مبادرة وطنية تم تسجيلها بمفوضية العمل الطوعي والإنساني ولاية الخرطوم وهي تعمل في مجال رعاية حقوق الصحفيين والإعلاميين والمساعدات الإنسانية في محلية كرري آملا استمرار تقديم المساعدات وتحقيق جميع مطالبهم. سونا

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