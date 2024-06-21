قال عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي بأن السودان سيبقى واحداً وموحداً والشعوب السودانية ستصمد في وجه المخططات الانقسامية وستقوم دولة تسع الجميع دون تمييز. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر التعايشي: السودان سيبقى واحداً وموحداً والشعوب السودانية ستصمد في وجه المخططات الانقسامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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