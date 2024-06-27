مدير شرطة ولاية سنار يطمئن مواطنى الولاية ويهنئ القوات بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة المخدرات

أكد اللواء شرطة د طارق الريح محمد الطيب مدير شرطة ولاية سنار هدؤء الأحوال الأمنية عقب ما تناولته الاسافير ومواقع التواصل الاجتماعى حول التداعيات التى اطلقتها المليشيا المتمردة حول سيطرتها على جبل موية غرب سنار.

واوضح سيادته فى تصريح للمكتب (الصحفى للشرطة ) ان القوات النظامية بالولاية تعمل وفق استراتيجية معينة مطمئنا المواطنين بمجاهدات القوات النظامية فى حفظ الأمن وسلامة المواطنين.

وفى صعيد اخر حيا مدير شرطة سنار قوات الشرطة المنتشرين بمختلف المواقع بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة المخدرات والذى جاء تحت شعار(الحياة أغلى بلا مخدرات) ؛ مشيرا للادوار المتعاظمة التى،تضطلع بها إدارة المخدرات فى حماية الفئات المستهدفة عبر برامجهم المنعية والتوعوية فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد ،سائلا الله بأن ينعم على البلاد أمنا واستقرارا.

من جانبه أكد المقدم شرطة على عكاشة مدير مكافحة المخدرات بولاية سنار ان الاحتفال يجئ هذا العام والبلاد تمر بظروف استثنائية واوضح ان الاحتفال جاء قصرا عبر الوسائط والمنصات الاعلامية المتاحة بالولاية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان