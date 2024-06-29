رئيس مجلس السيادة يصل ولاية سنار

البرهان وصل رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم إلى مدينة سنار. وكان فى إستقباله والي ولاية سنار المكلف محمد علي عبدالله وقائد منطقة النيل الأزرق العسكرية وقائد متقدم سنار اللواء الركن د. ربيع عبدالله وقادة الأجهزة النظامية بالولاية وجموع من المواطنين . وتلقي سيادته تنويراً مفصلاً حول الموقف العملياتى بالقطاع وإستعداد القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى والمستنفرين من المقاومة الشعبية لصد أي محاولات من قبل العدو لزعزعة أمن واستقرار ولاية سنار. وتفقد سيادته الخطوط الامامية للدفاعات متقدم سنار والوقوف على جاهزيتها لدحر المتمردين من مليشيات الدعم السريع الإرهابية . واشاد البرهان بالأداء البطولى الذي قدمه أبطال القوات المسلحة والقوات النظامية في دحر المليشيا . وتفقد سيادته جرحى ومصابي معركة الكرامة من النظاميين والمواطنين بمستشفى الكفاح التخصصي بمدينة سنار. سون

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