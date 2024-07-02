الجيش السوداني استجابة لدعوة التعبئة والاستنفار لدحر المليشيا المتمردة انخرطت قطاعات واسعة من مواطني بحري بمنطقتي السمرة وحطاب في معسكرات التدريب وتسليح المواطنين للدفاع عن أنفسهم وتم حتى الآن تخريج (١٠) دفعات تحت إشراف القوات المسلحة.

وشارك في التخريج قائد قاعدة حطاب العسكرية وقائد قوات الاستنفار والاحتياطي بمنطقة الكدرو العسكرية ورئيس شعبة العمليات بمنطقة الكدرو ورئيس لجنة الإستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية بالمنطقة.

واكد المتحدثون أن هذه القوة الضاربة ستدعم القوات المسلحة والقوات النظامية الاخري والمستنفرين وهم يقودون معركة الكرامة كما تقوم بأعمال الإسناد المدني بتوفير الخدمات للمواطنين. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر تخريج عشرةدفعات من المستنفرين ببحري دعما لمعركة الكرامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.