الجيش يصد هجوماً للمليشيا على تخوم مدينة سنجة

قالت مصادر (السوداني)، إنّ قوة من مليشيا الدعم السريع، قامت بالتسلل إلى تخوم مدينة سنجة، وصدتها الدفاعات المتقدمة للجيش، وكبدتها خسائر فادحة حتى الآن. وقدمت القوة المتسللة عن طريق القويزات.

وسادت حالة من الفزع وسط المواطنين، عقب سماعهم أصوات الاشتباكات والرصاص، إلا ان المصادر طمأنت المواطنين بان الوضع تحت السيطرة. صحيفة السوداني

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