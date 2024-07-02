انخفاض بطالة السعوديين الى 7.6%

بلغ معدل البطالة للسعوديين 7.6% في الربع الأول من 2024، بانخفاض مقداره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من 2023، وبتراجع سنوي 1.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من 2023. وارتفع معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 35.8%، فيما ارتفع معدل البطالة للسعوديات بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 14.2% مقارنة بالربع السابق من 2023.

وبلغ معدل البطالة الإجمالي للسكان في السعودية (للسعوديين وغير السعوديين) 3.5% في الربع الأول من عام 2024، مسجِّلًا ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، كما سجل انخفاضًا سنويًّا بمقدار 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من 2023، بناءً على تقديرات مسح القوى العاملة للهيئة العامة للإحصاء، وفقًا للتقديرات السكانية المبنية على نتائج تعداد 2022.

من ناحية أخرى، أظهرت النتائج ارتفاع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة في الربع الأول لعام 2024، مقدار1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من 2023، وسجل معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان ارتفاعًا بمقدار 1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، حيث بلغ 47.5% وارتفاعًا بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن الربع الأول من 2023.

وأظهرت نتائج مؤشرات سوق العمل للربع الأول من 2024، ارتفاع معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليبلغ 30.7%.وفيما يتعلق بالذكور السعوديين، ارتفع معدل المشتغلين الذكور إلى السكان، كما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 1.2 و1 نقطة مئوية ليصل إلى 63.6% و66.4% على التوالي. وأظهرت النتائج أنَّ 95.9% من السعوديين المتعطِّلين عن العمل سيقبلون عرض العمل في القطاع الخاص.معدل البطالة

البطالة بين السعوديين 7.6% في الربع الأول

مشاركة السعوديات في القوى العاملة إلى 35.8%

بطالة السعوديات 14.2%

ارتفاع معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان

ارتفاع معدل المشتغلات السعوديات الى 30.7%.

جريدة المدينة