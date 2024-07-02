استضاف تيك توكر سوداني, معروف حسناء عراقية أبهرت المتابعين بجمالها وذلك عبر منصته على تطبيق “تيك توك” الشهير. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد خاض التيك توكر السوداني “مجاهد الخالدي”, جولة لعب مع الحسناء العراقية. الخالدي, طلب من الحسناء العراقية, ترديد كلمات “دارجية” سودانية, بطريقة سريعة مثل “توب نفيسة نشف”. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد فشلت الحسناء في اختبار ترديد الكلمات السودانية ودخلت في حالة ضحك هستيري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. تيك توكر سوداني شهير يستضيف حسناء عراقية فائقة الجمال ويطالبها بترديد عبارات بالدارجية السودانية والحسناء تفشل وتدخل في حالة ضحك هستيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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