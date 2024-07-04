انتظام طابور سير فى كسلا بمشاركة مختلف التشكيلات العسكرية والشرطية

الجيش السوداني سيرت المنظومة العسكرية بكسلا بمختلف تشكيلاتها اليوم طابور سير تحرك من مدخل المدينة بمنطقة ريبا وطاف الشوارع الرئيسية وسط تفاعلات و تكبيرات وتهليلات الموطنين وإبراز علامات النصر وزغاريد النساء والدعوات بالنصر المؤزر للقوات المسلحة.

وكان في استقبال القوة عند كوبري القاش والي كسلا اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق واعضاء لجنه أمن ولاية كسلا.

وضم الطابور تشكيلات من القوات المسلحة والمنظومة الشرطية والمخابرات العمل الخاص والمستنفرين. سونا

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