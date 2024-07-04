قناة بريطانية تدفع ثمن سخريتها من رونالدو!

دفعت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” ضريبة قاسية، عقب السخرية من إهدار النجم البرتغالي لركلة جزاء أمام سلوفينيا في يورو 2024.
وظهرت عبر حساب “بي بي سي” على موقع تيك توك عقب إهدار رونالدو لركلة جزاء في الوقت الإضافي الأول، تصدى لها حارس أتلتيكو مدريد يان أوبلاك، عبارة مركبة ما بين الإنجليزية واسم كريستيانو رونالدو كانت: Misstiano Penaldo، في إشارة سخرية إلى أن معظم أهداف رونالدو أتت من ركلات جزاء، لكنه أيضا يقوم بإهدارها!
ودخل رونالدو حالة شديدة من البكاء، بعد إهداره للركلة خلال الشوط الأول الإضافي من المباراة التي جمعت الفريقين في دور الـ16، لتنقسم الآراء بين داعم وساخر من هذه اللقطة.
وهو الأمر الذي دفعت ثمنه غاليا في غضون أيام قليلة فقط، بعدما انخفض عدد متابعيها على هذه المنصة من 5 ملايين إلى 2 مليون متابع فقط، كعقاب على ما حدث تجاه صاحب الـ39 عاما.
وحدث هذا الأمر بعدما قرر العديد من المستخدمين مقاطعة الإذاعة، واتهموها بعدم احترام رونالدو وتاريخه والاستهزاء به لمجرد إهداره لركلة جزاء.
يذكر أن رونالدو سدد ضربة أخرى خلال ركلات الترجيح بنفس المباراة، وسجلها بنجاح، ليقود فريقه إلى ربع نهائي اليورو لمواجهة فرنسا.
روسيا اليوم
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