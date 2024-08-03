إسبانيا تضرب موعدا مع المغرب في نصف نهائي أولمبياد باريس

اسبانيا

يلتقي المنتخب الإسباني الأولمبي نظيره المغربي في نصف نهائي مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، الإثنين، بعدما حقق فوزا كبيرا على اليابان.

وعادت إسبانيا، المتوّجة باللقب عام 1992 على أرضها وتحديداً في برشلونة، إلى سكة الانتصارات بسرعة وبثلاثية في مرمى اليابان وبلغت نصف النهائي.

وفرض مهاجم برشلونة فيرمين لوبيس نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 11 و73، قبل أن يضيف مهاجم الجار جيرونا آبيل رويس الثالث (89).

وتلتقي إسبانيا المغرب الذي يشارك في الأولمبياد للمرة الثامنة في تاريخه.

وبلغ المغرب نصف نهائي بعدما سحق نظيره الأميركي برباعية نظيفة، الجمعة، على ملعب بارك دي برانس في العاصمة وأمام أكثر من 45 ألف متفرج.

وتناوب سفيان رحيمي (29 من ركلة جزاء) وإلياس أخوماش (63) وأشرف حكيمي (70) والبديل المهدي موهوب (90+1 من ركلة جزاء) على رباعية المغرب الذي حجز بطاقته إلى ربع النهائي بثلاثية في مرمى العراق في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات بعدما كسب الأرجنتين حاملة اللقب مرتين 2-1 في الجولة الأولى.

ويطمح المنتخب الأولمبي إلى تحقيق أفضل من المركز الرابع من خلال التتويج بميدالية على الأقل أو التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه والثالثة في تاريخ القارة السمراء بعد نيجيريا عام 1996 والكاميرون عام 2000.

فرانس برس