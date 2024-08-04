تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو من حفل زفاف العروس السودانية التي لقبها المتابعون بعروس “الترند”. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت العروس الحسناء “ثريا”, وهي ترقص مع زوجها في لحظات “الجرتق”, التي تعقب حفل الزفاف. ورقصت العروس مع عريسها بأزياء “الجرتق”, وهي ممسكة به بالعصا التي كانت تحملها وسط تعليقات ساخرة من الجمهور أبرزها: (عصرت عريسها بالعكاز نحنا يعصرنا أبو الكباس). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. عروس “الترند” السودانية الحسناء تعود لإشعال مواقع التواصل بوصلة رقص مع زوجها أثناء الجرتق وتمسكه بالعصا ومتابعون: (عصرت عريسها بالعكاز نحنا يعصرنا أبو الكباس) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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