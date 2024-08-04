شاهد بالفيديو.. تحت حماية الجيش.. عودة الأسر والحياة إلى طبيعتها بحي “الموردة” العريق بمدينة أم درمان

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, لعودة الأسر والحياة إلى طبيعتها بأحد أحياء مدينة أم درمان. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تحدث أحد الضباط بالقوات المسلحة من أمام مداخل حي “الموردة” العريق بمدينة أم درمان, مطمئناً المواطنين بعودة الحياة كما كانت قبل الحرب. وأظهر المقطع تواجد الأسر بالحي ومباشرتهم لحياتهم الطبيعية مع فتح المحلات التجارية وسط حماية القوات المسلحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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