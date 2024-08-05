القيادي في “تقدم” خالد عمر يوسف: – “الجنرال” ياسر العطا في لقائه على تلفزيون السودان أرسل رسائل “يناقض بعضها بعضاً” – حديث العطا يكشف “عمق الأزمة التي تعانيها المؤسسة العسكرية” وهي تتحدث في السياسة والاقتصاد والمجتمع وتقوم “بكل شيء سوى مهامها التي وجدت من أجلها”. – “الجنرال” اتهم قادة الحرية والتغيير و”تقدم” بـ”العمالة والخيانة”، وهو ذاته من خرج للإعلام من قبل وشهد لهم بـ”النزاهة وعفة اليد واللسان”. – أقولها لـ”الجنرال ياسر العطا” بكل صدق: “لا زال بالإمكان إنقاذ ما تبقى من وطننا المحطم، وذلك باختيار الذهاب للمفاوضات لوقف الحرب الآن قبل الغد”. الشرق للأخبار

كانت هذه تفاصيل خبر القيادي في “تقدم” خالد عمر يوسف: “أقولها لـ”الجنرال ياسر العطا” بكل صدق” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.