وزير الخارجية السوداني يلتقي رئيس الوزراء الماليزي

إلتقى السيد السفير حسين عوض علي وزير الخارجية السوداني المكلف الثلاثاء بالسيد أنور ابراھيم رئيس الوزراء الماليزي بالعاصمة الماليزية بوتراجايا، ضمن زيارته الحالية لماليزيا.

نقل السيد الوزير خلال اللقاء رسالتين خطيتین من فخامة السيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن الى كل من جلالة السلطان إبراهيم بن المرحوم السلطان إسكندر ملك ماليزيا والى رئيس الوزراء.

و أبلغ السيد أنور إبراهيم تحيات شقيقه الرئيس البرهان مشيدا بالعلاقات المتينة وأواصر الأخوة التي تجمع بين البلدين الصديقين. وقدم معاليه شرحاً وافياً عن آخر تطورات الأوضاع في السودان، وأن السودان طرق كل ابواب السلام بغرض انھاء الحرب وتحقيق الاستقرار.

وتناول السيد الوزير الأوضاع الإنسانية في البلاد مؤكدا التزام السودان بتيسير وصول المساعدات مطالباً في الوقت ذاته المنظمات الدولية الإيفاء بوعودها الخاصة بالعون الإنساني للسودان.

كما شكر السيد الوزير الحكومة الماليزية على تھيئة الظروف لإقامة مؤتمر “السودان الحرب المنسية” الذي انبثقت منه منظمة انسانية شراكة بين الدولتين لتقديم المساعدات للسودان.

وعبر عن التقدير للبرنامج الھجري الخاص بالسودانيين بماليزيا، وفتح جامعات ماليزيا أمام الطلاب السودانيين الذين قدموا اليھا أثناء الحرب.

وحث السيد الوزير رئيس الوزراء على استئناف عمل البعثة الدبلوماسية الماليزية في بورتسودان، وذلك كرسالة تضامن من ماليزيا تجاھ الشعب السوداني.