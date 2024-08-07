أردول: سنجري بعض التعديلات الضرورية في الهيكل القيادي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية

سنجري بعض التعديلات الضرورية في الهيكل القيادي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، بعد مشاورات طويلة واجتماعات توافقنا على ترفيع الرفاق فيصل عبدالله سعد نائبا للمكتب القيادي والرفيق بكري عبدالباسط رئيسا للمكتب السياسي والمهندس سراج الدين ضلمان نائباً له والأستاذ حذيفة عبدالله عمر ناطقاً رسمياً وعضوا للمكتب السياسي والدكتور قاسم حماد نائباً للامين العام والدكتور عبدالباقي ادريس سكرتيرا للعلاقات الخارجية والملكة ميادة محمد توتو سكرتيرا للمرأة والطفل والمهندس مدثر قجة رئيسا للجنة الاقتصادية … وهكذا عدداً من الرفاق والرفيقات في السكرتاريات المختلفة ونواب وكذلك عضوية للمكتب السياسي ستمنح لرؤساء التحالف بالولايات، جاءت هذه الهيكلة لزيادة فاعلية العمل التنظيمي وتماشياً مع التوسع في البناء التنظيمي واستجابة للظروف التي تمر بها البلاد وتحضيرا للمرحلة المقبلة، سيعمل التحالف الديمقراطي وسط المواطنين السودانيين لتحقيق دولة العدالة الاجتماعية وسيكون بجانبهم في كل الظروف، وسيحتفظ بموقعه بجانب القوى السياسية التي دعمت مؤسسات الدولة شرعيتها وسيادتها واستقلالها واصطفت بفخر بجانب القوات المسلحة في معركة الكرامة ووجهت الالاف من منسوبيها بالاستجابة لنداء القائد العام للقوات المسلحة للدفاع عن الوطن والمواطن ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها….سيصدر بيان مفصل من الناطق الرسمي بهذه التعديلات.

مبارك أردول