الدعاية والحرب النفسية في الانتخابات الأمريكية.. ترامب ضد كامالا

أصبحت الدعاية والحرب النفسية أدوات شائعة بشكل متزايد يستخدمها الساسة وحملاتهم للتأثير على الرأي العام وتقويض المعارضين. إن التنافس السياسي المستمر بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس بمثابة مثال واضح على كيفية نشر هذه التكتيكات في الخطاب السياسي الحديث.

دونالد ترامب، غالبًا ما يعتمد على شعارات بسيطة لا تُنسى ورسائل متكررة. أصبحت عبارات مثل “اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” و”الأخبار المزيفة” صيحات حاشدة لأنصاره ونقاط نقاش هيمنت على دورات الأخبار.

أتاح استخدام ترامب لوسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة تويتر قبل حظره، له بتجاوز قنوات الإعلام التقليدية والتحدث مباشرة إلى قاعدته، ساعده أسلوب الاتصال المباشر هذا في استمرار التواصل والتحكم في الرسائل في الوقت الفعلي.

يستخدم ترامب بشكل متكرر تقنيات مثل إطلاق ألقاب جذابة ومهينة على المعارضين (على سبيل المثال، “هيلاري الملتوية”، “جو النعسان”)، وتصوير أنصاره على أنهم وطنيون حقيقيون والمنتقدون على أنهم غير أمريكيين، واستخدام صيغ التفضيل لوصف إنجازاته وإخفاقات خصومه، وإعادة توجيه الانتقادات من خلال الإشارة إلى أخطاء الآخرين المزعومة.

فيما يتعلق بكامالا هاريس على وجه التحديد، حاول ترامب تصويرها على أنها يسارية متطرفة، على الرغم من سجلها المعتدل نسبيًا.

لقد شكك في انتمائها لبايدن واقترح أنها ستكون الرئيسة الفعلية بسبب سن وصحة جو بايدن، مستغلاً المخاوف وعدم اليقين بين بعض الناخبين.

كما شكك ترامب أيضًا في اصولها، حيث قال كيف لها أن تكون من أصول أفريقية سمراء، بعد أن ادعت أنها من أصول هنديه، الفكره هنا ليس اصلها لكن فيما تقول، وهو سلاح قاتل لمصداقيتها حتي بين مؤيديها.

استراتيجية كامالا هاريس المضادة

تميل نائبة الرئيس هاريس، القادمة من خلفية كمدعة عامة وعضوة في مجلس الشيوخ، إلى استخدام نهج سياسي أكثر تقليدية وتكيفا لمواجهة تكتيكات ترامب.

غالبًا ما تتضمن استراتيجيتها التحقق من الحقائق والردود المباشرة، ومعالجة ادعاءات ترامب بشكل مباشر بمعلومات واقعية، والتأكيد على الوحدة والقيم المشتركة، ومواجهة الخطاب الانقسامي بدعوات الوحدة الوطنية، واستخدام خلفيتها وخبراتها للتواصل مع مجموعات الناخبين المتنوعة، وتسليط الضوء على سجلها في الحكومة لمواجهة الهجمات على مؤهلاتها.

عملت هاريس على وضع نفسها كصوت للعقل والاستقرار على النقيض من أسلوب ترامب الأكثر عدوانية، غالبًا ما تؤكد على دورها في إنجازات سياسة إدارة بايدن ومكانتها التاريخية كأول امرأة وأول شخص أسود وأول شخص من أصل جنوب آسيوي يصبح نائبًا للرئيس.

تكتيكات الحرب النفسية

ينخرط كلا المعسكرين في أشكال مختلفة من الحرب النفسية التي تهدف إلى التأثير على التصور العام وإحباط مؤيدي خصومهم، وتشمل هذه الأساليب إغراق القنوات الإعلامية بالمعلومات، مما يجعل من الصعب على الجمهور التمييز بين الحقيقة والخيال.

وإنكار الحقائق أو تحريفها لجعل المعارضين والجمهور يشككون في تصوراتهم الخاصة، واستخدام الخوف أو الغضب أو الأمل لتحفيز المؤيدين والتأثير على الناخبين غير الحاسمين، واستخدام الإشارات البصرية والرمزية لتعزيز الرسائل وخلق استجابات عاطفية.

ويمتد تأثير هذه التكتيكات إلى ما هو أبعد من المشهد السياسي المباشر، وغالبًا ما يساهم في زيادة الاستقطاب وتآكل الثقة في المؤسسات.

دور وسائل الإعلام وتضخيمها

تلعب المنصات التقليدية والاجتماعية دورًا حاسمًا في تضخيم وتعزيز جهود الدعاية أحيانًا عن غير قصد.

يمكن أن تؤدي دورة الأخبار على مدار الساعة والسعي إلى المشاركة على المنصات الاجتماعية إلى تغطية غير متناسبة للتصريحات التحريضية أو الادعاءات المضللة.

يفهم كل من فريقي ترامب وهاريس هذه الديناميكية ويصممان رسائلهما لاستغلالها، في كثير من الأحيان، تهيمن تصريحات ترامب الاستفزازية على دورات الأخبار، بينما يعمل فريق هاريس على خلق “لحظات فيروسية” يمكن أن تنتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

العواقب طويلة الأمد

إن الحرب الدعائية المستمرة بين شخصيات مثل ترامب وهاريس لها آثار بعيدة المدى على الديمقراطية الأمريكية، فهي تساهم في زيادة الاستقطاب السياسي، وتآكل الحقائق والواقع المشترك، وتراجع الثقة في المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام، وإمكانية العنف السياسي أو الاضطرابات.

وفي المستقبل، هناك دعوة متزايدة بين علماء السياسة والقادة المدنيين للعودة إلى مناقشات سياسية أكثر جوهرية والحد من الهجمات الشخصية والمعلومات المضللة.

إن تكتيكات الدعاية والحرب النفسية المستخدمة في التنافس السياسي بين دونالد ترامب وكامالا هاريس تعكس اتجاهات أوسع في السياسة الأمريكية.

ومع تطور التكنولوجيا واستمرار تفتت المشهد الإعلامي، من المرجح أن تصبح هذه الاستراتيجيات أكثر تعقيدًا.

بالنسبة للناخبين، فإن تطوير مهارات معرفة وسائل الإعلام والتفكير النقدي أمر بالغ الأهمية للتنقل في بيئة المعلومات المعقدة هذه.

وسوف يكون التحدي الذي يواجه الديمقراطية الأمريكية هو إيجاد طرق لتعزيز الخطاب السياسي البنّاء مع الحماية من الآثار الأكثر ضررًا لتكتيكات الدعاية والحرب النفسية.

ومع تحرك أمريكا نحو الانتخابات المستقبلية، فإن التفاعل بين رسائل ترامب الشعبوية الجريئة ونهج هاريس الأكثر تقليدية ولكن التكيفي سوف يستمر في تشكيل المشهد السياسي، مما يؤثر ليس فقط على النتائج الانتخابية ولكن على طبيعة الحوار السياسي الأمريكي.

عمرو جوهر – بوابة روز اليوسف

