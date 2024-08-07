تحذيرات من كارثة بيئية في مناطق إنتاج الذهب

حذرت شبكة أطباء السودان، من وقوع كارثة بيئية وإنسانية جراء السيول والأمطار في مناطق إنتاج الذهب في محلية أبو حمد بولاية نهر النيل، وقالت في بيان، إن الوضع ينذر بكارثة نتيجة للاستخدام السابق لمواد كيميائية قاتلة مثل “الزئبق والسيانيد”، التي تسبب مشاكل متعددة منها تأثيرات ضارة على الجهاز التنفسي، إلى جانب تزايد حالات الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي ولدغات العقارب والكسور جراء السيول.

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