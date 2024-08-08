أثار مقطع فيديو متداول ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد انتشاره عبر السوشيال ميديا.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع نجم (التيك توك) السوداني المعروف أبو أحمد, وهو في جولة عبر التطبيق الشهير مع إحدى الحسناوات.
وأثارت الحسناء ضحكات المتابعين بعد خداعها للتيك توكر الشهير الذي يلقب نفسه بالصاروخ الصيني, وذلك بعد أن زعمت أنها تبكي بحرقة وآلم من أجل أن يوافق على الزواج منها.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد صدق أبو أحمد, أن الفتاة تبكي بالفعل من أجله وهو ما جعله يتفاخر: (الصاروخ الصيني حنانك ياخ بكيت العالم كله).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الفيديو الذي أثار ضحكات الجمهور.. فتاة حسناء تخدع التيك توكر السوداني أبو أحمد وتزعم أنها تبكي من أجل أن يوافق على الزواج منها والأخير يصدق ويتفاخر:(أنا تسببت في بكاء العالم كله) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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