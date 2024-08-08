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مبارك الفاضل: الذين يدعون الفريق البرهان عدم تلبية دعوة التفاوض في جنيف يقفون ضد السلام

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اسماء عثمان 0 تبليغ

قال رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل بأن الذين يدعون الفريق البرهان عدم تلبية دعوة التفاوض في جنيف يقفون ضد السلام ولا يكترثون لحال الشعب السوداني.

الجزيرة – السودان

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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