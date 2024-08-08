أكد الأستاذ الصحفي والسياسي السوداني حسن إسماعيل, في تصريحات تلفزيونية أن المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي قصدا تدمير السودان.
وذكر إسماعيل, خلال إستضافة على قناة “طيبة”, الفضائية أن قرار المطبخ الإقليمي والدولي جاء بتدمير وحرق الدولة السودانية.
وسخر الصحفي, بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, من مقولة دولة 56 التي يطلقها قيادات الدعم السريع وبعض حلفائهم.
حيث قال ساخرا: (لولا العلائق العشائرية والقبلية التي صعدت بالبيت الختمي لأصبح إبراهيم الميرغني فنان أو بتاع طمبور).
كما تحدث الأستاذ حسن إسماعيل, عن السيدة زينب الصادق المهدي, وترحمها على بعض أفراد الدعم السريع وإقفالها الترحم على شهداء قرية ود النورة.
وقال ساخراً بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, توبة زينب الصادق زي المثل السوداني البقول: (هدوها من الحوامة و باتت بره البيت).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسن إسماعيل: (لولا العلائق القبلية التي صعدت بالبيت الختمي لأصبح إبراهيم الميرغني فنان أو بتاع طمبور وتوبة زينب الصادق زي الهدوها من الحوامة و باتت بره البيت) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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