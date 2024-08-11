قصف المستشفيات قرار اعدام للمرضى وانتهاك للقانون الدولي

بعد أقل من أربعة وعشرين ساعة من اعادة تأهيله ودخوله الخدمة قامت مليشيا الدعم السريع المتمردة بقصف مستشفى الدايات بامدرمان في سلوك مشين يبرهن على همجية التمرد، هذا القصف المتعمد جريمة جديدة تضاف لقائمة طويلة من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي دأبت المليشيا على ارتكابها، ان قصف المستشفيات يمثل قرار اعدام للمرضى وانتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ان الصمت المخزي للمجتمع الدولي تجاه الجرائم البشعة التي تمارسها المليشيا ضد المدنيين والأهداف المدنية يشجع الدعم السريع على تكرار هذه الافعال.