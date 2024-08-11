الوجه الآخر لمنقذي الأرواح

تأتي هذه المجموعة القصصية (ER Nurses: True stories from the frontline) عن وقائع ومواقف وأحداث جرت حقيقة في ردهات المستشفيات، يرويها أبطالها الحقيقيون من طاقم التمريض كخط دفاعي أول في تلك الصروح المعنية بإنقاذ الأرواح، لا سيما في غرف الطوارئ المضاءة بالنيون الأحمر على الدوام، ووحدات العناية المركزة الأشد حرجاً.. وهي المجموعة التي لم تخلُ من خواطر وهواجس وتأملات وجدانية، جادت بها مكنونات القلوب البشرية التي لم يبالِ أصحابها في معاينة الموت وجهاً لوجه في كل لحظة، من أجل كل إنسان ليحيا!

يضع هذه المجموعة (جيمس باترسون 1947) وهو أحد أشهر الكتاب الأمريكيين الذي فاقت مبيعات كتبه أربعمائة مليون نسخة حول العالم، وهي تتضمن أعمالاً فكرية وروائية إضافة إلى أدب الأطفال. ففي كتابه هذا، تظهر الممرضة (أنجيلا باروان) وهي تشترك مع الكثير من زملاء مهنتها في المشاعر التي يخفونها تحت مظهر الثبات، إلا إن لدى كل واحد منهم قلب أكثر مما يظهر في العلن. وفي حين يستفسر الأستاذ الجامعي الذي تم تشخيصه بسرطان البنكرياس، عن مدى قدرتها التوفيق بين دراستها الصباحية وعملها الليلي، تعلّق قائلة: «تذكر! لا شيء يستحق العناء في الحياة يأتي بسهولة». أما (آمبر ريتشاردسون) فتنصّب الممرضة كأول من يرى المريض! إنها تقيس المؤشرات الحيوية وتقيّم الحالة الصحية وتقترح الفحص اللازم وأكثر، وكل هذا قبل معاينة الطبيب التي تتم عادة لبضع دقائق! كما أنها تستمر في مراقبة المريض بعد ذلك وتكتشف خطأ الطبيب في الدواء أو في جرعاته، لذا تجدها تقول: «لا أعتقد أن عامة الناس يعرفون مقدار ما تفعله الممرضات». وبعد عملية إنعاش مريض شاركت فيها (شانين كين) وتطلّب منها ضغط صدره يدوياً، وأصوات طقطقة الغضاريف تلك التي خُيّل لها أنها أضلاعه التي تكسّرت تحت يدها، يبدو لها كم هو مشهد سريالي وهي تعترف «في تلك اللحظة أدركت أنني ممرضة في غرفة الطوارئ». تزوره فيما بعد ليشكرها من خلال دموعه التي سالت استجابة لدموعها، وهو لا يزال يعاني من آلام في صدره! فتعقّب على هكذا تجربة لم تشهد مثلها أبداً فيما بعد: «إن تجربة إنعاش شخص ما، ثم التمكن من مقابلته والتحدث معه فيما بعد، أمر نادر للغاية كما تعلمت».

أما (فيكتوريا لندسي) التي تعمل كممرضة في جراحة القلب والأوعية الدموية، فإنها لا تعتقد بأن كل من يحصل على قلب جديد يعتني به حقاً! فقد لاحظت كم من عمليات زرع القلب قد فشلت بسرعة رهيبة جراء عدم تمكّن المرضى من التحكم في مرض السكري لديهم، حيث انتهى بهم الأمر إلى تدمير ذلك القلب! توبّخ أحدهم حين أخبرها بأنه امتنع عن تناول أدويته قائلة: «هل تدرك أن شخصاً ما مات من أجلك، أليس كذلك؟ وأن هذا القلب الذي تملكه كان من الممكن أن يذهب إلى شخص أكثر صحة أو أصغر سناً؟ شخص كان بإمكانه أن يفعل شيئاً أفضل في حياته.. ولكن تم منحه لك، والآن لا تريد تناول أدويتك اللعينة؟».

وبينما ينهي (بوب هيسي) حديثه عن مهنته وهو محاضر في الطب القتالي ويعمل في تدريب الأطباء العسكريين، قائلاً: «لا يتملكني أي ندم في حماية الأرواح»، يعبّر (أندرو فيستا) عن أساه بعد أن فقد مريضاً على جهاز التنفس الصناعي وقد أعطاه وزوجته الكثير من الأمل، وهو يعمل في شركة تختص بتعيين الممرضين وبدوام جزئي في غرفة الطوارئ، ويقول: «أحياناً، يكون الأمل هو كل ما نملك». أما (ميجان أوتينباتشر) التي تجري إنعاش قلبي لطفل ويموت، ثم يتعين عليها رؤية مريض غاضب لاستغراقها وقتاً في إحضار المسكنات لألم أسنانه، تعود إلى منزلها منهكة وتحاول الحديث مع زوجها للتخفيف عمّا قاسته، فيصدمها بردّه وهو جندي مشاة بحرية خدم مرتين في العراق: «أنت لا تعرفين التوتر لأنك لم تخوضي حرباً أبداً! لم تمسحي دماغ شخص ما من على نافذتك قط! حسناً، هل تعلمين ماذا؟ لم تحملي طفلاً ميتاً قط، ولم تضطري أبداً إلى إعطاء ذلك الطفل الميت لأمه. هذه ليست مسابقة تفوق. أنا لا أحاول تبادل قصص الحرب معك، أنا فقط أحاول أن أخبرك بمدى صعوبة يومي.. هذا ما أريد قوله! بدلًا من ذلك، أخفي الأشياء في قواي»

وكمسك ختام لتلك الحالات الإنسانية التي تطلب بعضها تجرداً من الإنسانية لإنقاذها، تعمد (لوري باليمبو) إلى التعامل بشكل يومي مع فوضى محيطة وبوتيرة سريعة في غرفة الطوارئ والحوادث وما يصاحبها من موت محتم، فتجمع كل حالة وفاة في صندوق وتركنها فوق رف حتى حين معاينتها من جديد، كأنها صناديق لمجرد أشياء وكأنها مختلة عقلياً أو ما شابه! لكنها تخلص قائلة بقول مفعم بالإيمان: «لكن الشيء الرئيسي الذي تعلمته بصفتي ممرضة، أنه بإمكانك القيام بكل شيء على النحو الصحيح، لكن في النهاية، الله ينتصر! فإذا كان ذلك الوقت هو وقت رحيلك، لا يهم ما نقوم به نحن جميعاً في غرفة الطوارئ».

مها الغيث – الشرق القطرية

