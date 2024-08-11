قرر التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية: الإبقاء على الهياكل المنتخبة مع تعديلات محدودة اغلبها في السكرتارية التنفيذية.

الموقف من مفاوضات جنيف والبدء في تحضير لجان سياسية تبحث خمس قضايا تخص الحوار السوداني -السوداني .

الوقوف على الوضع الإنساني في جبال النوبة خاصة تدهور الأوضاع المعيشية وكذلك الوضع الصحي والإشادة بالمبادرات التي تخفف عن المواطنين.

التضامن مع المتضررين من كارثة الفيضانات في شمالي ووسط وشرق وغرب البلاد، ويناشد بمساعدتهم.

أكملت قيادات التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية مشاورات واجتماعاتها بخصوص تعديل الهيكل التنظيمي للتحالف واستكماله لملء الفراغات وكذلك اعادة تنشيط السكرتارية التنفيذية للتحالف ، حيث نتجت عن ذلك ترفيع الرفاق والرفيقات وفق القرارات الي مستويات اعلى واخرون تبديل في المواقع كل حسب الحوجة التنظيمية والتشاور ، اخذين في الاعتبار المؤهلات والقدرات المطلوبة وكذلك التزاما بالتنوع الجغرافي والديني والنوعي ، حيث شملت هذه التغيرات الآتي :

تكليف أ/ فيصل سعد نائب ثاني لرئيس المكتب القيادي و أ/بكري عبدالباسط رئيسًا للمكتب السياسي

م/ سراج الدين ضلمان نائب رئيس المكتب السياسي

و أ/ حذيفة عبدالله عضو المكتب السياسي و ناطقا رسيمآ للتحالف

كما شملت لقرارات تغييرات في السكرتارية العامة ( تفاصيلها في القرار ٢-٢٠٢٤).

تاتي هذه التعديلات لمواكبة الظروف التي يمر بها التنظيم والأوضاع الطارئة للبلاد عموما والوصول لافضل صيغ لإدارة العمل السياسي والاستجابة للازمة الانسانية وان يكون هنالك فعالية للتحالف في ظروف معقدة كهذه .

حيث أن الحرب قد طال وقتها وتسببت في كوارث إنسانية واقتصادية واجتماعية معقدة على الشعب السوداني.

لذلك يشجع التحالف كل المجهودات الرامية لانهاء الحرب عن طريق التفاوض ويؤكد دعمة للقوات المسلحة في حرب الكرامة .