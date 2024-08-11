قرر التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية: الإبقاء على الهياكل المنتخبة مع تعديلات محدودة اغلبها في السكرتارية التنفيذية.
أكملت قيادات التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية مشاورات واجتماعاتها بخصوص تعديل الهيكل التنظيمي للتحالف واستكماله لملء الفراغات وكذلك اعادة تنشيط السكرتارية التنفيذية للتحالف ، حيث نتجت عن ذلك ترفيع الرفاق والرفيقات وفق القرارات الي مستويات اعلى واخرون تبديل في المواقع كل حسب الحوجة التنظيمية والتشاور ، اخذين في الاعتبار المؤهلات والقدرات المطلوبة وكذلك التزاما بالتنوع الجغرافي والديني والنوعي ، حيث شملت هذه التغيرات الآتي :
تكليف أ/ فيصل سعد نائب ثاني لرئيس المكتب القيادي و أ/بكري عبدالباسط رئيسًا للمكتب السياسي
م/ سراج الدين ضلمان نائب رئيس المكتب السياسي
و أ/ حذيفة عبدالله عضو المكتب السياسي و ناطقا رسيمآ للتحالف
كما شملت لقرارات تغييرات في السكرتارية العامة ( تفاصيلها في القرار ٢-٢٠٢٤).
تاتي هذه التعديلات لمواكبة الظروف التي يمر بها التنظيم والأوضاع الطارئة للبلاد عموما والوصول لافضل صيغ لإدارة العمل السياسي والاستجابة للازمة الانسانية وان يكون هنالك فعالية للتحالف في ظروف معقدة كهذه .
حيث أن الحرب قد طال وقتها وتسببت في كوارث إنسانية واقتصادية واجتماعية معقدة على الشعب السوداني.
لذلك يشجع التحالف كل المجهودات الرامية لانهاء الحرب عن طريق التفاوض ويؤكد دعمة للقوات المسلحة في حرب الكرامة .
كما بحث التحالف الموقف الإنساني عموما في السودان وتدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد وخارجها سيما كوارث السيول والفيضانات بالولاية الشمالية و الوضع الإنساني في ولاية جنوب كردفان جبال النوبة، حيث اشتداد عملية الحصار على المدنيين من الحركة الشعبية الحلو من الناحية الغربية والجنوبية الدلنج وكذلك قطع طريق كادوقلي، وكذلك ميلشيات الدعم السريع من الناحية الشمالية الشرقية للدلنج فضلا عن قطع طريق الهواء الرابط بين هبيلا والسميح وكذلك الطريق القومي الي الابيض وطريق ام روابة العباسية ادى كل ذلك لمنع وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين وكذلك اعتراض طرق البضائع ومصادرتها من قبل ارتكازات الجيش الشعبي -الحلو حول المدن.
أدان التحالف عملية تجويع المواطنين والاستيلاء على مداخراتهم وبضائعهم واستغرب لهذا التصرف الغير اخلاقي والذي لا يمت للثورة والتغيير والسودان الجديد بصلة، يدعو التحالف قيادة الحركة الشعبية ان تضع حد لمثل هذه التصرفات .
يبدي التحالف الديمقراطي ترحيبه بدعوة الخارجية الأمريكية للتفاوض التي ستجري في منتصف الشهر الجاري ويؤكد لاهمية المشاركة الفاعلة في المفاوضات القادمة لانهاء القتال في السودان واشار بان يكون التفاوض محصورا في الترتيبات الأمنية والإنسانية فقط، تمهيدا لانطلاق الحوار السياسي للقوى المدنية.
حيث أن الحرب قد طال وقتها وتسببت في كوارث إنسانية واقتصادية واجتماعية معقدة على الشعب السوداني
لذلك يشجع التحالف كل المجهودات الرامية لانهاء الحرب عن طريق التفاوض ويؤكد أن إعلان جدة يجب أن يتم تنفيذه بشكل كامل ويحذر من التملص من إعلان جدة.
يناشد التحالف الأطراف الدولية بتنسيق جهودها لحل الأزمة في السودان وان يراعى جهود الوساطة سيادة واستقلالية البلاد ووحدتها الوطنية.
اخذت قيادة التحالف العلم بمشاركة قيادتها في لقاءات جنيف في الشهر الماضي وكذلك مؤتمر القوى السياسية المدنية بالقاهرة وايضاً الاجتماع التحضيري بمقر الاتحاد الأفريقي باديس ابابا، حي التحالف هذه المشاركات واعتبرها ستؤسس لعملية سياسية شاملة في البلاد لا يسيطر عليها اي طرف ، وتحضيرا لعملية الحوار السياسي اعتمد التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية تبويب اربعة ملفات رئيسية يجب أن يتم البت فيها بوجهة نظرنا فيها وهذه الملفات هي الترتيبات الدستورية وهياكل ونظام الحكم والإصلاح العسكري والأمني والعدالة الانتقالية واعادة الإعمار والفترة الانتقالية وقد وجّهت قيادة التحالف الامانة العامة بتشكيل لجان لتطوير موقفنا حيال هذه القضايا بمشاركة واسعة من كادر التحالف والمؤيدين والخبراء.
وجّهت قيادة التحالف الامانة العامة والسكرتارية التنظيمية باعادة بناء التحالف في الولايات واكمال هياكلها وكذلك بإعادة حصر وتصنيف الكادر فيها.
حذيفة عبدالله عمر
الناطق الرسمي
التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية
العاشر من اغسطس 2024م
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