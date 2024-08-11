عصابات النوير المتحالفة مع مليشيات التمرد السريع تجمع قواتها في منطقة بوط بولاية النيل الأزرق في طريق الانسحاب إلي دولة جنوب السودان.. الجيش السوداني يوجه ضربات متتالية للقوات الهاربة أسفرت عن تدمير رتل السيارات والقوات.. وتنسيق بين السودان وجنوب السودان قاد إلي تضييق الخناق علي عصابات النوير وحصارها في منطقة نور تنباك.. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

كانت هذه تفاصيل خبر تنسيق بين السودان وجنوب السودان قاد إلي تضييق الخناق علي عصابات النوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.