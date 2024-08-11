وصول بعثة المريخ السوداني إلى بنغازي لملاقاة فريق النصر الليبي في إطار تمهيدي أبطال أفريقيا

في إطار استعداداتها لتمهيدي أبطال أفريقيا، وصلت بعثة المريخ السوداني إلى بنغازي لملاقاة النصر الليبي.

وصلت بعثة نادي المريخ السوداني من نيجيريا تحضيرًا لملاقاة النصر الليبي في مباريات الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا.

استقبلت بعثة المريخ استقبالاً حافلاً عند وصولها إلى مطار بنغازي فجر اليوم، حيث تستعد لمواجهة فريق النصر الليبي في مباراة الذهاب للدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها في السابع عشر من شهر أغسطس الحالي.

ترأس بعثة نادي المريخ مساعد رئيس النادي للشؤون المالية والاستثمار، حسن إدريس، الذي التقى ببعثة الفريق الأحمر في مطار القاهرة. وشارك في البعثة أيضًا مسؤول العلاقات العامة في النادي المهندس خالد زروق، بالإضافة إلى الجهاز الإداري والطبي، فضلاً عن الطاقم الفني بقيادة المدرب الإيطالي جيوفاني سوليناس، والمدرب العام الكابتن إبراهيم حسين إبرهومة، ومدرب الأحمال البرتقالي جواو فيلوسو، ومدرب حراس المرمى البرازيلي ميلتون.

تضم القائمة (30) لاعباً وهم: جرس كافي، أوجو أورولانكي، أحمد بيتر، عبد الرحمن كوكو، أمير كمال، موسى الطيب، حمزة داؤود، صلاح نمر، اللاعب النيجيري آدم باباجيدي، رمضان عجب، عوض زائد، أحمد آدم بيبو، طبنجة، دياوا ميكيل، التاج يعقوب، محمد الرشيد، معتز التوزة، محمد مباي، جاستون، وجدي هندسة، محمد هاشم التكت، أنس آدم، أيوب البلوشي، السماني الصاوي، مبارك عبد الله، محمد قباني، مجتبى فيصل، وسنتياغو بانيو.

وحلت البعثة بفندق الماسة.

من المتوقع أن يخوض الفريق تجربة تحضيرية اليوم الأحد أمام التحدي كآخر تجاربهم الإعدادية، حيث يأمل المدرب في تقييم مستوى بعض اللاعبين قبل الإعلان عن القائمة النهائية التي ستشارك في اللقاء.