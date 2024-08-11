فيفي عبده تفاجئ الجمهور بحضورها حفل ديانا حداد بمهرجان العلمين – صور

حرصت النجمة فيفي عبده، على حضور حفل النجمة ديانا حداد، والمقام حاليا على خشبة المسرح الروماني بالمدينة التراثية والتي تصور ضمن برنامج ٤ شارع شريف والذي يقدمه الإعلامي شريف مدكور على هامش فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة.

وقامت فيفي عبده بالدخول إلى المسرح الروماني وذلك بعد انتهاء ديانا حداد من غناء أولى أغنيات الحفل وهي أغنية “ساكن” وذلك وسط تصفيق وترحيب كبير من الجمهور.

وتفاجأت ديانا حداد بدخول فيفي عبده ورحبت بها وأعربت عن سعادتها بحضورها للحفل وقالت: “سعيده بحضورك الحفل وانا بحبك جدا وبحب اتفرج على فيديوهاتك وانتي رمز التفاؤل والطاقة الإيجابية”.

وتشدو الفنانة ديانا حداد، في الحفل الغنائي الخاص بها أثناء استضافة الإعلامي شريف مدكور، لها، بباقة من ألمع أغانيها وهي: “جرح الحبيب، كل الهلا، أهل العشق، إلى هنا، الناس الحلوة، وينهم، ساكن، يا عيبو، توب الفرح، وزي السكر”.

شروط وأسعار حفل اللبنانية ديانا حداد

ألا يقل العمر عن 12 عامًا، وإرفاق صورة شخصية بخلفية بيضاء، أن يكون لديك بطاقة رقم قومي وتكون سارية، بالإضافة إلى الجلوس بأسبقية الحضور وعدم السماح بدخول المأكولات والمشروبات، ولا يوجد استبدال أو استرجاع لتذاكر الحفل بمجرد الشراء.

وعن أسعار تذاكر حفل الفنانة اللبنانينة ديانا حداد، فكانت كما طرحها موقع تذكرتي، حيث انقسم سعرها إلى فئتين الأولي يبلغ سعرها 300 جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية 800 جنيهًا.

مهرجان العلمين 2024

ويستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، ما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.

ويحظى مهرجان العلمين الجديدة، باعتباره الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، بأجندة متنوعة وزاخرة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية، والرياضية والترفيهية، والتي تحدث لأول مرة على أرض مصر، كأحد عناصر جذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، في ظل التوجه العام لتصبح مدينة العلمين الجديدة أفضل الوجهات السياحية في العالم.

جريدة الدستور