بيرييلو .. “إننا نشعر بالفزع إزاء التقارير التي تفيد بقصف قوات الدعم السريع لمنازل المدنيين والمستشفيات ورياض الأطفال مؤخرا”

أعرب المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو، الاثنين، عن قلقه الشديد إزاء تقارير تحدثت عن مزاعم قصف قوات الداعم السريع لمنشآت مدنية بالدولة التي تعيش حربا أهلية.

وقال بيرييلو في منشور على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “إننا نشعر بالفزع إزاء التقارير التي تفيد بقصف قوات الدعم السريع لمنازل المدنيين والمستشفيات ورياض الأطفال مؤخرا”، مشددا على أن “قتل المدنيين الأبرياء، وخاصة الأطفال، أمر غير مقبول”.

وفي منشور آخر، أكد المبعوث الأميركي أنه سوف “يتم إثارة هذه الأحداث وجميع الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي خلال المفاوضات المقبلة في سويسرا بشأن الوصول الإنساني (للمساعدات)، ووقف الأعمال العدائية”.

وستكون محادثات جنيف، التي وافقت قوات الدعم السريع على حضورها، أول محاولة كبيرة منذ أشهر للتوسط بين الطرفين المتحاربين في السودان.

لكن حكومة السودان قررت عدم مشاركة أي وفد تابع لها في محادثات جنيف التي ستعقد، الأربعاء المقبل، حسبما أعلن ممثلها عقب انتهاء اجتماع عقد بجدة، الأحد.

ونهاية يوليو، دعت واشنطن الجيش وقوات الدعم السريع إلى هذه المفاوضات من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار.

وأوضحت واشنطن خلال وقت سابق أن مفاوضات جنيف التي ترعاها السعودية ستضم الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات والامم المتحدة كمراقبين.

وكان المبعوث الأميركي الخاص للسودان قال في مقابلة لبرنامج “بين نيلين” عبر قناة “الحرة”، الأسبوع الماضي، إن الإدارة الأميركية فرضت “عقوبات على أعضاء من الجيش والدعم السريع لارتكاب فظائع وجرائم وكذلك على أفراد وشركات يعملون على تأجيج الصراع وسيدفعون الثمن ….كل من ينتهك القانون الإنساني الدولي سيدفع الثمن”.

وأضاف: “رأينا فظائع ترتكب بما فيه التطهير العرقي على يد قوات الدعم السريع واستعمال الاغتصاب بشكل منتظم كسلاح، علينا أن نوقف كل هذه الانتهاكات”.

ويشهد السودان حربا منذ أبريل 2023 بين قوات الدعم السريع والجيش، أوقعت إلى الآن عشرات آلاف القتلى وأدت إلى أزمة إنسانية كبرى. وسبق أن باءت بالفشل جهود وساطة بذلتها خصوصا الولايات المتحدة والسعودية.

وأجبرت الحرب أكثر من 11 مليون شخص على النزوح داخل السودان وعبر الحدود، وفقا للأمم المتحدة، ودمرت البنية التحتية ودفعت البلاد إلى حافة المجاعة.

ويواجه نحو 25,6 مليون شخص أي أكثر من نصف سكان السودان، مستويات مرتفعة من “انعدام الأمن الغذائي الحاد”، وفق ما كشف في يونيو تقرير تدعمه الأمم المتحدة.

والمعسكران متّهمان بارتكاب جرائم حرب، لا سيما باستهداف المدنيين والقصف العشوائي للمناطق السكنية ونهب المساعدات الإنسانية الحيوية أو عرقلة وصولها إلى من يحتاجون إليها.

الحرة