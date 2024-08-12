غوتيريش: عواقب مدمرة للاشتباكات في الفاشر

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من عواقب مدمرة للاشتباكات في مدينة (الفاشر) عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان، ودعا طرفي الأزمة (القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع) إلى حماية المدنيين، وذلك عقب اندلاع قتال عنيف بين الطرفين.

وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الاثنين أنّ الأمين العام أكّد أنّ القتال من شأنه أن يُفاقم الاحتياجات الإنسانية في (الفاشر) وما حولها، في وقت تأكّدت فيه ظروف المجاعة في مُخيّم زمزم جنوب الفاشر، ومن المُرجّح أن تتفشّى في مواقع نزوح أخرى في المدينة، وفقاً لما أعلنته لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في الأول من أغسطس الجاري.

وجدد دعوته إلى وقف فوري للأعمال العدائية ووقف دائم لإطلاق النار..كما حث الأطراف على العودة إلى الحوار السياسي باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية تفاوضية، وأكد أن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بدعم جهود الوساطة الدولية والعمل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين للمساعدة في إنهاء الحرب.

صحيفة السوداني