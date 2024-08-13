*والي الخرطوم يرحب بعودة صندوق دعم الطلاب للوقوف على احوال داخليات وأصول الصندوق*

رحب والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة بعودة صندوق رعاية الطلاب للعمل بالولاية والوقوف على أحوال الداخليات والاصول التي تتبع للصندوق والعمل على تأمينها

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأمين العام المُكلف لصندوق دعم الطلاب بولاية الخرطوم وقيادات الصندوق.

واكد الوالي على إستعداد الولاية لتشجيع ودعم أي جهة تقرر إستئناف نشاطها في المواقع الآمنة وتأهيل المواقع التي تعرضت للنهب والتخريب من المليشيا المتمردة خاصة الداخليات الواقعة في منطقة أمدرمان القديمة بعد تطهيرها من التمرد. مضيفا ان الولاية ستدعم خطط الصندوق لتأمين المواقع واستغلالها لحين عودة الطلاب.

من جهته أوضح الامين العام المُكلف أنهم وقفوا على أحوال الداخليات والدمار والنهب الذي مارسته المليشيا لبعض الداخليات في أمدرمان القديمة مؤكدين استعدادهم للتعاون مع ولاية الخرطوم وتنفيذ خططها لتأمين المواقع العامة.

المصدر إعلام ولاية الخرطوم