«مثل رونالدو وميسي في العطاء».. حاتم الطرابلسي يتغنى بـ محمد صلاح

قال حاتم الطرابلسي خلال الاستوديو التحليلي لمباراة ليستر سيتي ضد توتنهام عبر شاشة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية: «للبقاء في القمة لابد أن يعمل على نفسه على المستوى الذهني».

وأضاف: «لأنه يتعدى العمل الفني، محمد صلاح ثابت وسريع، جيد أمام المرمى، وطور نفسه أكثر وأصبح يسجل أهداف أكثر».

وتابع: «يقدم في كل موسم نفس العطاء، وأصبح يلعب أكثر بالذهن، وأصبح يمرر أكثر من التسجيل، وهذا يتطلب عمل ذهني كبير».

وأكمل: «محمد صلاح لديه مُعد خاص على المستوى الذهني، لكي يبقى على هذا المستوى، ويجب على اللاعبين العرب والأفارقة أن يكونوا كذلك».

وواصل: «أصبح مثل رونالدو وميسي في العطاء وشكرًا لعائلته على مساندته ليصل إلى هذا النجاح».

واختتم: «العائلة أحيانًا تكون أفضل من التدريب، لأنها تعطيك الراحة فتصبح صاحب تركيز عالي».

المصري اليوم