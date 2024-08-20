«مثل رونالدو وميسي في العطاء».. حاتم الطرابلسي يتغنى بـ محمد صلاح

قال حاتم الطرابلسي خلال الاستوديو التحليلي لمباراة ليستر سيتي ضد توتنهام عبر شاشة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية: «للبقاء في القمة لابد أن يعمل على نفسه على المستوى الذهني».
وأضاف: «لأنه يتعدى العمل الفني، محمد صلاح ثابت وسريع، جيد أمام المرمى، وطور نفسه أكثر وأصبح يسجل أهداف أكثر».
وتابع: «يقدم في كل موسم نفس العطاء، وأصبح يلعب أكثر بالذهن، وأصبح يمرر أكثر من التسجيل، وهذا يتطلب عمل ذهني كبير».
وأكمل: «محمد صلاح لديه مُعد خاص على المستوى الذهني، لكي يبقى على هذا المستوى، ويجب على اللاعبين العرب والأفارقة أن يكونوا كذلك».
وواصل: «أصبح مثل رونالدو وميسي في العطاء وشكرًا لعائلته على مساندته ليصل إلى هذا النجاح».
واختتم: «العائلة أحيانًا تكون أفضل من التدريب، لأنها تعطيك الراحة فتصبح صاحب تركيز عالي».
المصري اليوم
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