وزير الخارجية: بحثنا ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في السوق المصرية

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنه أجرى مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان حوارات مكثفة عكست تطابق وجهات النظر بين البلدين حول عدة أمور.

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص على قناة القاهرة الإخبارية: «في مقدمة هذه الأمور تأكيد العلاقات القوية التي تجمع بين البلدين وأهمية تطوير ودفع هذه العلاقات بما يعكس الإرادة المصرية والتوجيهات السامية من الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان لمزيد من التطوير على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية».وتابع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج: «تحدثنا عن ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية وأطر تعهدية سيتم الانتهاء منها قريبا بما يؤدي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في الاقتصاد المصري، وبخاصة أن هناك فرص كبيرة متاحة داخل قطاعات مختلفة بالاقتصاد المصري مثل الطاقة والسياحة والتطوير العقاري».

المصري اليوم